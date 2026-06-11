Clair Obscur: Expedition 33 in forte sconto su Instant Gaming per un viaggio dark imperdibile

Il fascino decadente di un'avventura ispirata alla pittura classica si unisce a un'opportunità di risparmio notevole per la community PC. La chiave Steam per Clair Obscur: Expedition 33 viene proposta a 22,09€ IVA esclusa, portando il prezzo finale a 26,95€ con l'aggiunta dell'IVA italiana al 22%. L'operazione riduce il listino originario di 50,00€ con il 56% di sconto visibile sul portale, equivalente a un risparmio del 46,10% sul prezzo totale tassato. Potete acquistare il titolo cliccando sul box presente in pagina o tramite il link diretto alla pagina prodotto.
Fermare la Pittrice prima dell'ultimo tocco
Al centro dell'esperienza di Clair Obscur: Expedition 33 c'è una corsa contro il tempo drammatica ed evocativa, dove i membri della trentatreesima spedizione cercano di spezzare il ciclo di morte imposto da una misteriosa entità. Il gioco si distingue per un sistema di combattimento a turni dinamico, che richiede tempismo e riflessi, e per una narrazione matura che ha saputo conquistare il pubblico.
Questa Standard Edition in stock permette di godere dell'incredibile impatto visivo del software su Steam senza dover investire la somma richiesta al debutto. L'ottima scalabilità tecnica su PC garantisce prestazioni solide, rendendo Clair Obscur: Expedition 33 un acquisto caldamente consigliato per chiunque cerchi una storia profonda e un'estetica fuori dal comune.
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