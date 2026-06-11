Kirby Air Raiders è in offerta su Amazon: sfrutta la promo e sfreccia a tutta velocità su Switch 2

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione su Kirby Air Raiders , l'esclusiva Switch 2 cala drasticamente di prezzo con lo sconto attivo del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 55€ . Puoi acquistare il gioco tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui sotto: Kirby Air Riders è un videogioco di guida e combattimento che si basa su gare tra veicoli e sull'utilizzo delle abilità tipiche della serie Kirby, come l'assorbimento dei poteri dei nemici. Il titolo introduce quattro modalità principali, tra cui una modalità storia con elementi roguelike .

Ulteriori dettagli sul gioco

Rispetto al passato, il roster è molto più ampio e comprende 21 piloti chiamati "Rider", ciascuno dotato di abilità speciali uniche. Anche i veicoli sono numerosi e differenziati nelle prestazioni, permettendo combinazioni strategiche diverse. Le modalità storiche come Air Ride, Top Ride e City Trial ritornano, ma sono state ampliate e integrate con il multiplayer online e locale.

Air Ride supporta fino a 6 giocatori Top Ride fino a 8 e City Trail fino a 16 partecipanti contemporaneamente. Il sistema di controllo è semplificato: i veicoli avanzano automaticamente, mentre il giocatore gestisce sterzo, accelerazione, frenata e derapate, oltre a mosse speciali e cambi di mezzo. Per avere una visione più completa del titolo, dai un'occhiata alla nostra recensione.