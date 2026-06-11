Kirby Air Raiders è in offerta su Amazon: sfrutta la promo e sfreccia a tutta velocità su Switch 2

Oggi, su Amazon, è presente e disponibile una promozione su Kirby Air Raiders, l'esclusiva Switch 2 cala drasticamente di prezzo con lo sconto attivo del 31% per un costo totale e finale d'acquisto di 55€. Puoi acquistare il gioco tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui sotto: Kirby Air Riders è un videogioco di guida e combattimento che si basa su gare tra veicoli e sull'utilizzo delle abilità tipiche della serie Kirby, come l'assorbimento dei poteri dei nemici. Il titolo introduce quattro modalità principali, tra cui una modalità storia con elementi roguelike.
Ulteriori dettagli sul gioco
Rispetto al passato, il roster è molto più ampio e comprende 21 piloti chiamati "Rider", ciascuno dotato di abilità speciali uniche. Anche i veicoli sono numerosi e differenziati nelle prestazioni, permettendo combinazioni strategiche diverse. Le modalità storiche come Air Ride, Top Ride e City Trial ritornano, ma sono state ampliate e integrate con il multiplayer online e locale.
Air Ride supporta fino a 6 giocatori Top Ride fino a 8 e City Trail fino a 16 partecipanti contemporaneamente. Il sistema di controllo è semplificato: i veicoli avanzano automaticamente, mentre il giocatore gestisce sterzo, accelerazione, frenata e derapate, oltre a mosse speciali e cambi di mezzo. Per avere una visione più completa del titolo, dai un'occhiata alla nostra recensione.
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