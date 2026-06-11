"Dopo aver coinvolto tre studi italiani in alcuni dei nostri franchise più importanti - Volcanite Games sui DLC di Panzer Corps 2, FutuRats per quelli di Warhammer 40.000: Battlesector e Trinity Team per la versione console di Stargate: Timekeepers - non vediamo l'ora di esaminare i prototipi realizzati con l'engine di Wartiles e pubblicare il migliore nel nostro catalogo".

"Con il progetto Gecko Fork, Slitherine conferma di essere in prima linea per trovare, coinvolgere e supportare gli sviluppatori italiani che vogliono impegnarsi per creare i migliori videogame di domani, anche nella nicchia degli strategici" ha dichiarato Marco Alessandro Minoli, Director of Publishing di Slitherine.

Slitherine ha presentato l'Incubatore Gecko Fork al First Playable : si tratta di un progetto che promette di rivoluzionare il modello tradizionale di incubazione, offrendo agli sviluppatori una base precostruita perché possano realizzare più rapidamente i propri titoli.

Come funziona?

"Slitherine fornisce ai team di sviluppo che aderiscono all'iniziativa una serie di strumenti tecnici precostituiti su cui creare un nuovo prototipo per una release commerciale. Il prototipo migliore (o i prototipi migliori) verrà selezionato per essere lanciato come parte del catalogo Slitherine", si legge nel comunicato stampa.

Agli sviluppatori viene messo a disposizione il codice open source di Wartile, uno strategico in tempo reale ambientato all'interno di diorami tridimensionali a griglia esagonale: si tratta di una base tecnica in Unreal Engine che può gestire nativamente la verticalità e il pathfinding, integra una solida logica da boardgame e vanta un'architettura multipiattaforma stabile.

Utilizzare questo codice implica il risparmio di migliaia di ore di ricerca e sviluppo, visto che il team si ritroverà con un impianto già testato e funzionante, e a quel punto "dovrà solo ridefinire il design, le regole di gioco e lo stile grafico" del proprio titolo.

I team interessati all'Incubatore Gecko Fork, che dovranno avere una struttura legalmente registrata e organizzata, possono candidarsi compilando questo form online e, una volta accettati, firmare un NDA per poter accedere al repository con gli asset. Dopodiché, entro il 15 febbraio 2027 gli studi ammessi dovranno consegnare un pitch, un video e una versione giocabile del loro progetto.

Entro il 15 aprile 2027 verrà annunciato il vincitore (o i vincitori) dell'incubatore, che verrà premiato e potrà presentare il proprio progetto durante il First Playable 2027.