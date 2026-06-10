First Playable 2026, al via a Firenze l'evento dedicato all'industria italiana dei videogiochi

Nel corso degli anni First Playable si è affermato come uno dei punti di riferimento più importanti per il settore videoludico italiano , trasformandosi in una grande occasione per favorire l'incontro fra team di sviluppo, publisher, investitori, istituzioni e professionisti provenienti da tutto il mondo.

L'edizione 2026 di First Playable è cominciata oggi a Firenze : in programma fino al 12 giugno, l'evento organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana si pone come il principale appuntamento business dedicato all'industria italiana dei videogiochi.

La seconda e la terza giornata

Nelle giornate dell'11 e del 12 giugno, First Playable si trasferirà presso il Palazzo degli Affari di Firenze, dove si svolgerà il cuore delle attività professionali con oltre mille incontri business fra sviluppatori italiani e cinquantacinque publisher e investitori internazionali.

Il programma prevede inoltre nove workshop tematici dedicati ai principali fattori di crescita per le imprese del settore, offrendo strumenti pratici e occasioni di aggiornamento professionale. Torna anche il format delle roundtable one-to-many, con nove tavole rotonde aperte a tutti gli sviluppatori partecipanti.

Uno dei momenti più significativi della manifestazione sarà naturalmente la cerimonia degli Italian Video Game Awards 2026, in programma la sera dell'11 giugno presso il Cinema La Compagnia.

L'iniziativa, promossa da IIDEA, celebra ogni anno le eccellenze dell'industria videoludica nazionale e assegnerà sei premi alle migliori produzioni e ai professionisti che si sono distinti nel corso dell'ultimo anno. La cerimonia verrà trasmessa in diretta streaming sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Parallelamente agli incontri professionali, i partecipanti avranno infine la possibilità di visitare un'area showcase dedicata agli undici videogiochi finalisti degli Italian Video Game Awards 2026, che potranno essere provati direttamente durante le giornate dell'evento.