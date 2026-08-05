Drunken Rogue è un dungeon crawler in cui le protagoniste diventano più forti ubriacandosi

Il roguelike Drunken Rogue ha una data di uscita: il gioco sviluppato da 2.6 Billion Years Studio e pubblicato da Waku Waku Games sarà disponibile su PC (Steam) dal 21 agosto. È già disponibile anche una demo, che potete scaricare dalla pagina ufficiale del gioco. Cos'ha di particolare? I personaggi diventano più potenti ubriacandosi.