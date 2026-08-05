Salpate con Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per PC Steam: è quasi gratis su Instant Gaming

Per riscoprire una delle pietre miliari della storia del videogioco su PC, Instant Gaming propone Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per Steam al solito prezzo di un caffè . Sullo store digitale la promozione parte da un costo base di 1,00€ netto, collegato alla percentuale di sconto del 90% mostrata sul prezzo esentasse. Applicando l'aliquota IVA al 22%, l'importo da versare al momento del checkout si attesta su soli 1,22€. Rispetto al prezzo di listino ufficiale di 10,00€, il denaro che trattenete nelle vostre tasche ammonta a 8,78€, il che garantisce una riduzione dell'88% sulla spesa totale. Potete fare riferimento al box con il link diretto verso il negozio di key per accedere alla promozione e aggiungere subito il titolo al vostro catalogo Steam.

Leggendaria avventura punta e clicca di LucasArts

Realizzato originariamente dallo storico team di LucasArts guidato dal trio di autori composto da Ron Gilbert, Tim Schafer e Dave Grossman, Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge rappresenta uno dei punti più alti mai raggiunti dalle avventure grafiche punta e clicca. È infatti uno dei capitoli storici imprescindibili del genere per ironia, scrittura ed eleganza nell'intreccio narrativo. La trama vi rimette nei panni del sedicente pirata Guybrush Threepwood, impegnato nella ricerca del leggendario tesoro di Big Whoop mentre cerca di sfuggire alla spietata vendetta del resuscitato pirata zombie LeChuck.

La Special Edition ammoderna l'esperienza classica introducendo una veste grafica ad alta definizione interamente ridisegnata a mano, un comparto sonoro riarrangiato con doppiaggio integrale e un sistema di controllo rinnovato e più immediato. In qualsiasi momento potete passare dalla versione restaurata all'impostazione grafica e sonora originale a 16-bit con la semplice pressione di un tasto, oppure attivare la traccia audio con i commenti registrati dagli sviluppatori originali.

