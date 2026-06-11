Rhythm Paradise Groove ha un ritmo familiare, ma sempre magnetico

I giochi della serie Rhythm Paradise si possono giocare a occhi chiusi. Non nel senso che sono facili (tutt'altro), ma perché ogni livello è pensato per dare abbastanza stimoli sonori e suggerimenti musicali da consentire di ottenere un punteggio perfetto senza mai guardare allo schermo. La maggior parte degli altri rhythm game non è così: in Guitar Hero è fondamentale vedere i pulsanti da premere, in Beat Saber bisogna capire da dove arrivano gli ostacoli, e buona fortuna a giocare Dance Dance Revolution senza sapere dove mettere i piedi.

Rhythm Paradise si gioca invece con un solo tasto, qualche volta due, e l'obiettivo è quello di tenere il ritmo e premere col giusto tempismo, rispondendo agli indizi sonori quasi fosse un continuo esercizio di call and response. Così si tiene il tempo col piede, si entra nel flow e si conta nella testa: "Taa-Tatta-Taa-Tatta", mentre sullo schermo passano siparietti comici o completamente demenziali.

Nei dieci anni passati dall'ultimo capitolo della serie (Rhythm Paradise Megamix) diversi sviluppatori indie hanno provato a emularne la formula. Tra i tanti cloni più o meno spudorati c'è anche stato qualche gioco eccellente (Rhythm Doctor su tutti), ma quasi nessuno è riuscito a farlo in maniera altrettanto convincente o con musiche e minigiochi così pieni di carattere. Il 2 luglio, Nintendo pubblicherà Rhythm Paradise Groove, portando su Switch e Switch 2 quella stessa formula tanto apprezzata, ma con nuovi minigiochi e qualche aggiunta inedita.