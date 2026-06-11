FIFA Heroes è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita su PC, iOS e Android

FIFA Heroes è stato rinviato da Enver, che ha comunicato oggi la nuova data di uscita su PC, iOS e Android: il gioco sarà disponibile a partire dal 22 giugno, dunque fra pochi giorni; in leggero ritardo rispetto all'inizio dei Mondiali, che cominciano oggi.

Caratterizzato da un approccio arcade, fra partite cinque-contro-cinque e mosse speciali, FIFA Heroes punterà sul divertimento e sullo spettacolo grazie a match frenetici, personaggi fuori dalle righe e una grafica coloratissima e fumettosa.

Questo nuovo calcistico su licenza ufficiale non proverà dunque a competere con EA Sports FC o eFootball, bensì seguirà un percorso molto diverso e alternativo, cercando di coinvolgere gli utenti che sono alla ricerca di un'esperienza meno autentica e più leggera.

La precedente data di uscita fissata per FIFA Heroes cadeva alla fine di aprile, dunque in netto anticipo rispetto alle competizioni internazionali di questi giorni, mentre il lancio su console rimane previsto per un non meglio precisato 2026.