AMD domina la classifica Amazon dei processori più venduti e "punzecchia" Intel sui social

AMD continua a consolidare la propria posizione nel mercato dei processori desktop e, secondo le più recenti classifiche di vendita di Amazon negli Stati Uniti, ha raggiunto un risultato particolarmente significativo. L'azienda può infatti vantare la presenza esclusiva dei propri processori nelle prime quindici posizioni della classifica dei CPU più venduti sulla piattaforma.

A sottolineare il traguardo è stato il Senior Director of Marketing di AMD, che ha condiviso sui social una schermata della graduatoria accompagnata dal messaggio "15 su 15", evidenziando come tutti i primi quindici posti siano occupati da modelli Ryzen.

Non si tratta della prima volta che AMD domina le classifiche Amazon, ma l'assenza totale di Intel dalla top 15 rappresenta un segnale particolarmente rilevante.