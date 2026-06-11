AMD domina la classifica Amazon dei processori più venduti e "punzecchia" Intel sui social

AMD continua a consolidare la propria posizione nel mercato dei processori desktop e, secondo le più recenti classifiche di vendita di Amazon negli Stati Uniti, ha raggiunto un risultato particolarmente significativo. L'azienda può infatti vantare la presenza esclusiva dei propri processori nelle prime quindici posizioni della classifica dei CPU più venduti sulla piattaforma.
A sottolineare il traguardo è stato il Senior Director of Marketing di AMD, che ha condiviso sui social una schermata della graduatoria accompagnata dal messaggio "15 su 15", evidenziando come tutti i primi quindici posti siano occupati da modelli Ryzen.
Non si tratta della prima volta che AMD domina le classifiche Amazon, ma l'assenza totale di Intel dalla top 15 rappresenta un segnale particolarmente rilevante.
Quali i prodotti AMD più richiesti?
Tra i prodotti più richiesti continua a distinguersi il Ryzen 7 9800X3D, che mantiene la prima posizione grazie alla sua popolarità tra gli appassionati di videogiochi e prestazioni elevate. Anche il Ryzen 5 5500 conserva stabilmente il secondo posto, dimostrando come i processori più accessibili della gamma continuino ad attirare un vasto pubblico.
La classifica comprende inoltre diversi modelli della serie Ryzen 5000, tra cui Ryzen 5 5600, Ryzen 7 5700X e Ryzen 7 5800XT. I modelli dotati della tecnologia X3D risultano particolarmente apprezzati dagli utenti, tanto che CPU come Ryzen 7 7800X3D e Ryzen 9 9950X3D figurano ancora tra le più vendute, superando spesso le rispettive versioni tradizionali.
Intel, rispetto ad AMD, mostra segni di difficoltà?
Sul fronte Intel, la situazione appare più complessa. Sebbene i nuovi processori Arrow Lake Refresh abbiano ottenuto risultati incoraggianti, il miglior rappresentante dell'azienda nella graduatoria si trova attualmente al tredicesimo posto generale. In particolare, il Core Ultra 7 270K Plus viene indicato come uno dei modelli più competitivi della gamma grazie a un buon rapporto tra prezzo e prestazioni.
Non tutte le novità AMD hanno però ottenuto lo stesso successo commerciale. Il recente Ryzen 9 9950X3D2 occupa infatti una posizione più arretrata nella classifica, penalizzato da un prezzo elevato e da miglioramenti considerati limitati rispetto al modello precedente. In Italia, le prime tre posizioni sono rappresentate da:
- AMD Ryzen 7 7800X3D a 349,90€
- AMD Ryzen 7 5800X a 209,90€
- AMD Ryzen 5 9600X a 177,94€
Che cosa ne pensate? Ritenete che il divario con Intel sia così ampio da giustificare questa forbice sul mercato? Fatecelo sapere nei commenti.
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