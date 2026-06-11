Ottieni un sostanzioso cashback acquistando il mouse ASUS ROG Harpe II Ace già in sconto su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sul mouse da gaming ASUS ROG Harpe II Ace: l'offerta prevede uno sconto attivo del 10% per un costo finale di 162,60€ . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il cashback ottenibile con questo prodotto è di ben 40€ . Per averlo è necessario registrare l'acquisto del prodotto per poter richiedere il rimborso. Successivamente, dopo la verifica da parte di ASUS, viene assegnato un codice referral personale.

Ulteriori dettagli sul mouse

L'ASUS ROG Harpe II Ace è un mouse da gaming ultraleggero da 48 grammi con forma semi-simmetrica progettata con il supporto di professionisti dell'esport. La struttura è pensata per garantire equilibrio e controllo, favorendo movimenti rapidi e precisi. Il dispositivo integra il sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI, compatibile anche con il tracciamento su superfici in vetro, offrendo un livello di precisione molto elevato. I microinterruttori ottici ROG assicurano una risposta immediata ai clic e una durata fino a 100 milioni di pressioni. La tecnologia wireless ROG SpeedNova 8K permette una frequenza di polling fino a 8000 Hz, migliorando la reattività e la stabilità della connessione. È disponibile anche la modalità Zone, che ottimizza le prestazioni hardware per il gioco competitivo.

Per sapere di più della promozione attiva sui prodotti ASUS dai un'occhiata al nostro articolo dedicato.