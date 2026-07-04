Rhythm Paradise Groove, Star Fox o ancora Meccha Chameleon? Cosa giocherete questo weekend?

Siamo ufficialmente nel primo fine settimana di luglio e i videogiocatori, durante queste calde giornate, vorranno rimanere al chiuso nelle ore di sole più intenso. Come occupare il tempo se non videogiocando un po'? La successiva domanda oramai la conoscete: cosa giocherete questo weekend del 4 luglio?

Cosa giocherete questo weekend?

Come potete leggere nella nostra recensione, "Rhythm Paradise Groove è il modo migliore che ha Nintendo per ripresentarsi, dopo più di 10 anni, a quelle persone che adorano le opere, gli stili, le influenze ludiche di Osawa." Il gioco di Nintendo ci ha certamente colpiti, anche se bisogna ammettere che l'interfaccia è un po' troppo minimale e che alcuni minigiochi avrebbero richiesto qualche rifinitura in più a livello di leggibilità musicale.

Star Fox, invece, è il remake per Nintendo Switch 2 di Star Fox 64, un rifacimento grafico con alcune novità di gameplay di cui potete leggere la nostra recensione qui. Si tratta di un ottimo sparatutto, perfetto soprattutto per chi si diverte ad andare a caccia di punteggi sempre più alti.

Infine, Meccha Chameleon è il famosissimo gioco indie che sta spopolando tramite gli streamer in questo periodo. L'idea è semplice: un gruppo di giocatori, che controlla degli omini stilizzati completamente bianchi, deve nascondersi nell'ambiente. Per mimetizzarsi è possibile colorare il proprio omino, così da rendersi quasi invisibili. Un secondo gruppo di cacciatori deve cercare i "camaleonti" e sparargli per metterli fuori gioco.

Ovviamente, molti avranno anche un po' di backlog da smaltire, in previsione del periodo di fine estate e inizio autunno che porterà con sé fin troppi giochi.