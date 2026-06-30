Meccha Chameleon non si schioda dalla vetta della classifica Steam

La classifica Steam vede ancora Meccha Chameleon in prima posizione: il titolo di lemorion_1224 non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa, complice un prezzo estremamente accessibile e il passaparola che gli ha consentito di diventare il nuovo fenomeno della piattaforma Valve.

La top 10, ad ogni modo, presenta questa settimana diverse sorprese: se è vero che Cyberpunk 2077 e Dead by Daylight mantengono rispettivamente il secondo e il terzo posto, alle loro spalle troviamo il ritorno di The Binding of Isaac: Rebirth e quello di Warhammer 40.000: Darktide.

Meccha Chameleon Cyberpunk 2077 Dead by Daylight The Binding of Isaac: Rebirth Warhammer 40.000: Darktide Steam Deck Call of Duty: Modern Warfare 2 EA Sports FC 26 Baldur's Gate 3 Red Dead Redemption 2

Dopodiché ci sono le vendite di Steam Deck e una seconda parte di classifica legata senz'altro alle offerte attualmente disponibili: da Call of Duty: Modern Warfare 2 a EA Sports FC 26, da Baldur's Gate 3 a Red Dead Redemption 2, gli sconti hanno portanto a un rimescolamento delle posizioni.