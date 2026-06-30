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Meccha Chameleon non si schioda dalla vetta della classifica Steam

La classifica Steam vede ancora una volta in testa il fenomeno Meccha Chameleon, ma il resto della top 10 presenta diverse sorprese: scopriamole tutte.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   30/06/2026
Uno dei personaggi di Meccha Chameleon

La classifica Steam vede ancora Meccha Chameleon in prima posizione: il titolo di lemorion_1224 non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa, complice un prezzo estremamente accessibile e il passaparola che gli ha consentito di diventare il nuovo fenomeno della piattaforma Valve.

La top 10, ad ogni modo, presenta questa settimana diverse sorprese: se è vero che Cyberpunk 2077 e Dead by Daylight mantengono rispettivamente il secondo e il terzo posto, alle loro spalle troviamo il ritorno di The Binding of Isaac: Rebirth e quello di Warhammer 40.000: Darktide.

  1. Meccha Chameleon
  2. Cyberpunk 2077
  3. Dead by Daylight
  4. The Binding of Isaac: Rebirth
  5. Warhammer 40.000: Darktide
  6. Steam Deck
  7. Call of Duty: Modern Warfare 2
  8. EA Sports FC 26
  9. Baldur's Gate 3
  10. Red Dead Redemption 2
Il Companion Cube per Steam Machine è stato cancellato, e il motivo è assurdo Il Companion Cube per Steam Machine è stato cancellato, e il motivo è assurdo

Dopodiché ci sono le vendite di Steam Deck e una seconda parte di classifica legata senz'altro alle offerte attualmente disponibili: da Call of Duty: Modern Warfare 2 a EA Sports FC 26, da Baldur's Gate 3 a Red Dead Redemption 2, gli sconti hanno portanto a un rimescolamento delle posizioni.

Un trend passeggero o qualcosa di più?

Con i suoi oltre dieci milioni di copie vendute, Meccha Chameleon si è imposto come uno dei titoli di maggior successo del 2026 e sembra non si tratti di un fenomeno passeggero, bensì di qualcosa destinato a lasciare un segno profondo.

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