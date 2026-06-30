Meccha Chameleon non si schioda dalla vetta della classifica Steam

La classifica Steam vede ancora Meccha Chameleon in prima posizione: il titolo di lemorion_1224 non sembra avere alcuna intenzione di mollare la presa, complice un prezzo estremamente accessibile e il passaparola che gli ha consentito di diventare il nuovo fenomeno della piattaforma Valve.
La top 10, ad ogni modo, presenta questa settimana diverse sorprese: se è vero che Cyberpunk 2077 e Dead by Daylight mantengono rispettivamente il secondo e il terzo posto, alle loro spalle troviamo il ritorno di The Binding of Isaac: Rebirth e quello di Warhammer 40.000: Darktide.
- Meccha Chameleon
- Cyberpunk 2077
- Dead by Daylight
- The Binding of Isaac: Rebirth
- Warhammer 40.000: Darktide
- Steam Deck
- Call of Duty: Modern Warfare 2
- EA Sports FC 26
- Baldur's Gate 3
- Red Dead Redemption 2
Dopodiché ci sono le vendite di Steam Deck e una seconda parte di classifica legata senz'altro alle offerte attualmente disponibili: da Call of Duty: Modern Warfare 2 a EA Sports FC 26, da Baldur's Gate 3 a Red Dead Redemption 2, gli sconti hanno portanto a un rimescolamento delle posizioni.
Un trend passeggero o qualcosa di più?
Con i suoi oltre dieci milioni di copie vendute, Meccha Chameleon si è imposto come uno dei titoli di maggior successo del 2026 e sembra non si tratti di un fenomeno passeggero, bensì di qualcosa destinato a lasciare un segno profondo.
Di certo gli autori stanno gestendo in maniera sorprendentemente efficace questo momento di grande popolarità, cercando di reagire prontamente ai feedback degli utenti e ad arricchire l'esperienza in diversi modi, così da mantenere vivo l'interesse.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.