Il case Corsair Frame 4500X è in super sconto su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile un maxi sconto sul case Corsair Frame 4500X il cui prezzo viene più che dimezzato: lo sconto attivo è infatti del 60% e il prezzo finale d'acquisto è di 79,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui giù: Il case Corsair Frame 4500X è progettato per offrire un equilibrio tra estetica, personalizzazione e raffreddamento avanzato, creando una piattaforma ideale per configurazioni gaming e PC ad alte prestazioni. Il suo elemento distintivo è il pannello panoramico in vetro curvo monopezzo, che unisce parte frontale e laterale in un'unica superficie trasparente.
Ulteriori dettagli sul case
Il sistema di ventilazione include ventole RGB laterali da 120 mm a rotore inverso, studiate per introdurre aria fresca all'interno del case mantenendo una visuale pulita degli effetti luminosi. Il design industriale con struttura a linee a cascata non offre solo un aspetto moderno, ma favorisce anche un'ampia circolazione dell'aria grazie alle aperture integrate nello chassis.
Uno dei punti di forza è il sistema modulare FRAME, che permette di modificare e aggiornare diverse parti del case in base alle esigenze dell'utente. Il sistema CORSAIR InfiniRail aggiunge ulteriore flessibilità al raffreddamento, grazie a una guida multipunto in acciaio che consente di posizionare ventole da 120 mm o 140 mm sul tetto del case nella posizione desiderata, ottimizzando il flusso d'aria.
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