Meccha Chameleon ha superato i 10 milioni di copie vendute: è uno dei titoli di maggior successo del 2026

Lo sviluppatore lemorion_1224 ha annunciato che il suo simulatore di nascondino Meccha Chameleon, ha venduto la bellezza di 10 milioni di copie. Sì, avete capito bene. Si tratta di una quantità di copie davvero enorme, che lo candida a essere il gioco premium più venduto dell'anno. Considerando che è stato sviluppato praticamente da una sola persona, si tratta di un risultato davvero eccezionale, che appare esserlo ancora di più se consideriamo che le vendite stanno crescendo a ritmi incredibili.