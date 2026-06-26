Meccha Chameleon ha superato i 10 milioni di copie vendute: è uno dei titoli di maggior successo del 2026

Lo sviluppatore lemorion_1224 ha annunciato che il suo simulatore di nascondino Meccha Chameleon, ha venduto la bellezza di 10 milioni di copie. Sì, avete capito bene. Si tratta di una quantità di copie davvero enorme, che lo candida a essere il gioco premium più venduto dell'anno. Considerando che è stato sviluppato praticamente da una sola persona, si tratta di un risultato davvero eccezionale, che appare esserlo ancora di più se consideriamo che le vendite stanno crescendo a ritmi incredibili.
Un ritmo vertiginoso
Meccha Chameleon è stato lanciato il 10 giugno 2026. Il 15 giugno è stato annunciato il primo milione di copie vendute. Il 18 giugno ha raggiunto quota 3 milioni di copie vendute. Il 20 giugno ha superato i 5 milioni. Il 22 giugno i 7 milioni e oggi, 26 giugno, i 10 milioni.
A contribuire all'aumento del ritmo delle vendite c'è sicuramente la viralità del titolo, che rende benissimo negli streaming, tanto da essere ormai protagonista di migliaia di live, ma anche il prezzo accessibilissimo di 6,15 euro. Insomma, è un mix davvero vincente di questi tempi, che porta il pubblico anche a soprassedere sui tanti problemi che lo affliggono, dovuti in gran parte ai valori produttivi davvero bassi, che hanno portato a soprassedere su molte rifiniture.
Per chi non lo conoscesse, Meccha Chameleon è un simulatore di nascondino, in cui una squadra di giocatori si nasconde, attaccandosi alle superfici e pitturandosi per mimetizzarsi. In tutto questo, un giocatore deve provare a trovare tutti entro lo scadere di un timer.
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