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Meccha Chameleon domina la classifica Steam, Forza Horizon 6 sesto

Il fenomeno Meccha Chameleon ha cambiato il volto della classifica Steam in combinazione con gli sconti attualmente disponibili sulla piattaforma digitale Valve.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/06/2026
Uno dei personaggi di Meccha Chameleon

Meccha Chameleon è primo nella classifica Steam: un risultato che non dovrebbe sorprendere nessuno, considerando che ci troviamo di fronte a un fenomeno in grado di vendere oltre sette milioni di copie nel giro di pochi giorni.

La top 10 della piattaforma digitale Valve, ad ogni modo, è stata rivoluzionata anche dagli sconti attualmente disponibili, che hanno riportato Cyberpunk 2077 in seconda posizione, seguito da Dead by Daylight e dalle vendite di Steam Deck.

  1. Meccha Chameleon
  2. Cyberpunk 2077
  3. Dead by Daylight
  4. Steam Deck
  5. Path of Exile 2
  6. Forza Horizon 6
  7. EA Sports FC 26
  8. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  9. MahjongSoul
  10. Dave the Diver
Meccha Chameleon non si ferma più e sale a 7 milioni di copie vendute, in arrivo una mappa a tema giapponese Meccha Chameleon non si ferma più e sale a 7 milioni di copie vendute, in arrivo una mappa a tema giapponese

A fare le spese di questa situazione così particolare è stato Forza Horizon 6, sceso in sesta posizione alle spalle di Path of Exile 2 ma davanti a EA Sports FC 26, le cui vendite vengono ovviamente spinte dai Mondiali di Calcio.

Il fenomeno del momento

Meccha Chameleon è il nuovo gioco spinto dagli streamer: un'eventualità che può essere davvero determinante per il successo di un indie, come dimostrano numerosi altri esempi, ma molto dipende da quanto durerà questo ennesimo trend.

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Di certo gli sviluppatori sono riusciti finora a sfruttare al meglio la spinta ottenuta finora e stanno supportando il gioco con frequenti aggiornamenti, il che solitamente è la ricetta giusta per restare in sella anche per diverse settimane.

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