Meccha Chameleon domina la classifica Steam, Forza Horizon 6 sesto

Meccha Chameleon è primo nella classifica Steam: un risultato che non dovrebbe sorprendere nessuno, considerando che ci troviamo di fronte a un fenomeno in grado di vendere oltre sette milioni di copie nel giro di pochi giorni.
La top 10 della piattaforma digitale Valve, ad ogni modo, è stata rivoluzionata anche dagli sconti attualmente disponibili, che hanno riportato Cyberpunk 2077 in seconda posizione, seguito da Dead by Daylight e dalle vendite di Steam Deck.
- Meccha Chameleon
- Cyberpunk 2077
- Dead by Daylight
- Steam Deck
- Path of Exile 2
- Forza Horizon 6
- EA Sports FC 26
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- MahjongSoul
- Dave the Diver
A fare le spese di questa situazione così particolare è stato Forza Horizon 6, sceso in sesta posizione alle spalle di Path of Exile 2 ma davanti a EA Sports FC 26, le cui vendite vengono ovviamente spinte dai Mondiali di Calcio.
Il fenomeno del momento
Meccha Chameleon è il nuovo gioco spinto dagli streamer: un'eventualità che può essere davvero determinante per il successo di un indie, come dimostrano numerosi altri esempi, ma molto dipende da quanto durerà questo ennesimo trend.
Di certo gli sviluppatori sono riusciti finora a sfruttare al meglio la spinta ottenuta finora e stanno supportando il gioco con frequenti aggiornamenti, il che solitamente è la ricetta giusta per restare in sella anche per diverse settimane.
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