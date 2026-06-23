Meccha Chameleon domina la classifica Steam, Forza Horizon 6 sesto

La top 10 della piattaforma digitale Valve, ad ogni modo, è stata rivoluzionata anche dagli sconti attualmente disponibili, che hanno riportato Cyberpunk 2077 in seconda posizione, seguito da Dead by Daylight e dalle vendite di Steam Deck.

Il fenomeno del momento

Meccha Chameleon è il nuovo gioco spinto dagli streamer: un'eventualità che può essere davvero determinante per il successo di un indie, come dimostrano numerosi altri esempi, ma molto dipende da quanto durerà questo ennesimo trend.

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Di certo gli sviluppatori sono riusciti finora a sfruttare al meglio la spinta ottenuta finora e stanno supportando il gioco con frequenti aggiornamenti, il che solitamente è la ricetta giusta per restare in sella anche per diverse settimane.