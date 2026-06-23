Sfrecciare alla velocità della luce a meno di 2€: Redout 2 crolla di prezzo su Instant Gaming

Il brivido della velocità futuristica non è mai stato così conveniente per la community PC. Redout 2 subisce infatti un abbattimento monumentale sul costo della sua chiave digitale per la piattaforma di Valve. Potete far vostra una copia cliccando sul box posizionato in alto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Lo store propone il gioco a una base di 1,39€ IVA esclusa, che si converte in un prezzo finale di 1,70€ includendo l'aliquota italiana al 22%. Il prezzo di listino originale di 20,00€ viene così tagliato del 93% secondo la percentuale indicata a catalogo, registrando una riduzione netta del 91,50% sull'importo complessivo tasse incluse.
Il degno erede spirituale di F-Zero e WipEout
Sviluppato dallo studio italiano 34BigThings, Redout 2 raccoglie l'eredità dei più celebri e spietati giochi di corse anti-gravità del passato, proiettandoli in un contesto moderno ad altissimo tasso di sfida. Il titolo mette alla prova i riflessi dei piloti con centinaia di eventi all'interno di una modalità carriera imponente, arricchita da tracciati folli, una colonna sonora elettronica trascinante e un sistema di personalizzazione della navicella incredibilmente stratificato.
L'ottimizzazione del codice su Steam garantisce prestazioni granitiche ed eccellenti frame rate, un fattore vitale quando ci si trova a sfrecciare a oltre mille chilometri orari tra loop della morte e salti nel vuoto. Con una spesa finale che si assesta sotto la soglia di un biglietto del bus, questa promozione su Redout 2 si profila come un recupero eccezionale per chiunque voglia aggiungere alla propria libreria un racing tecnico e visivamente spettacolare. Qui la nostra recensione.
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