Aggiornati i requisiti PC di The Blood of Dawnwalker in vista del lancio

Il team di sviluppo Rebel Wolves ha continuato a lavorare attivamente sull'ottimizzazione della versione PC di The Blood of Dawnwalker dopo la pubblicazione dei primi requisiti di sistema. Il risultato è che ha aggiornato e diffuso le nuove specifiche tecniche necessarie per avviare e giocare il titolo, che in questo caso possono essere considerate definitive, considerando l'uscita prevista per il 3 settembre 2026.