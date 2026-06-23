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Aggiornati i requisiti PC di The Blood of Dawnwalker in vista del lancio

Rebel Wolves ha aggiornato i requisiti PC di The Blood of Dawnwalker, in vista del lancio della versione finale.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/06/2026
Il protagonista di The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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Il team di sviluppo Rebel Wolves ha continuato a lavorare attivamente sull'ottimizzazione della versione PC di The Blood of Dawnwalker dopo la pubblicazione dei primi requisiti di sistema. Il risultato è che ha aggiornato e diffuso le nuove specifiche tecniche necessarie per avviare e giocare il titolo, che in questo caso possono essere considerate definitive, considerando l'uscita prevista per il 3 settembre 2026.

I nuovi requisiti

Di seguito riportiamo i nuovi requisiti minimi e consigliati condivisi dagli sviluppatori:

I nuovi requisiti di The Blood of Dawnwalker
I nuovi requisiti di The Blood of Dawnwalker

Requisiti di sistema aggiornati

Minimi:

  • Sistema operativo: Windows 10, DirectX12
  • Processore: Intel Core i5-11400F / AMD Ryzen 7 2700X
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA GTX 1060 / Radeon RX 580
  • DirectX: Versione 12
  • Archiviazione: 60 GB di spazio disponibile
The Blood of Dawnwalker sarà un sandbox narrativo simile ai Fallout classici The Blood of Dawnwalker sarà un sandbox narrativo simile ai Fallout classici

Consigliati:

  • Sistema operativo: Windows 10, DirectX12
  • Processore: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 7 5700X
  • Memoria: 16 GB di RAM
  • Scheda video: NVIDIA RTX 4060 / Radeon RX 7600 XT / Intel Arc B580
  • DirectX: Versione 12
  • Archiviazione: 60 GB di spazio disponibile

Rebel Wolves ha infine precisato che queste non saranno le uniche indicazioni hardware fornite all'utenza. Una volta terminata l'ottimizzazione finale, verranno infatti condivisi requisiti di sistema e preset grafici più dettagliati, che includeranno anche le specifiche necessarie per le configurazioni medie e ultra.

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