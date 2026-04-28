The Blood of Dawnwalker, svelati i requisiti PC al completo, dai minimi a quelli Ultra per 4K a 60 fps

Rebel Wolves ha svelato i requisiti di sistema completi della versione PC di The Blood of Dawnwalker, coprendo ogni fascia di configurazione: da chi punta a giocare con un setup modesto senza troppe pretese fino a chi mira al massimo delle impostazioni grafiche in 4K a 60 fps.
I dettagli sono stati svelati durante il corso di una presentazione in diretta, dove è stata annunciata la data di uscita del gioco e aperti i preordini.
I requisiti PC, dai minimi all'Ultra
Sulla carta le richieste risultano più elevate rispetto a molte produzioni recenti, soprattutto per quanto riguarda la VRAM. Va inoltre sottolineato che i valori indicati non tengono conto dell'impiego di DLSS o FSR, motivo per cui le specifiche consigliate possono apparire particolarmente restrittive. Per giocare a 1080p a 60 fps con preset Alto, gli sviluppatori suggeriscono un Intel Core i5‑13600 o un Ryzen 9 7900X, mentre sul fronte GPU è richiesta una scheda con 12 GB di VRAM, come RTX 5060 o AMD RX 6800 XT. Chi invece punta al 4K nativo a 60 fps con impostazioni Ultra e senza alcuna forma di upscaling dovrà attrezzarsi di una RTX 5090.
Minimi - 1080p nativi a 30 fps
- Preset grafico: Basso
- CPU: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 3700X
- RAM: 16 GB
- GPU: Nvidia RTX 3050 / GTX 1070 o AMD RX Vega 56 o Intel Arc A580
- VRAM: 6 GB
- Spazio d'archiviazione: SSD da 60 GB
- Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12
Raccomandati - 1080p nativi a 60 fps
- Preset grafico: Alto
- CPU: Intel Core i5-13600 o AMD Ryzen 9 7900X
- RAM: 16 GB
- GPU: Nvidia RTX 5060 o AMD RX 6800 XT
- VRAM: 12 GB
- Spazio d'archiviazione: SSD da 60 GB
- Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12
Raccomandati - 1440p nativi a 60 fps, impostazioni grafiche su Alto
- Preset grafico: Alto
- CPU: Intel Core i5-13600 o AMD Ryzen 9 7900X
- RAM: 16 GB
- GPU: Nvidia RTX 4070 Ti o AMD RX 7800 XT
- VRAM: 12 GB
- Spazio d'archiviazione: SSD da 60 GB
- Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12
Ultra - 1440p nativi a 60 fps
- Preset grafico: Ultra
- CPU: Intel Core i5-13600K o AMD Ryzen 9 7950X
- RAM: 16 GB
- GPU: Nvidia RTX 4080 o AMD RX 7900 XTX
- VRAM: 16 GB
- Spazio d'archiviazione: SSD da 60 GB
- Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12
Ultra - 2160p nativi a 60 fps
- Preset grafico: Ultra
- CPU: Intel Core i5-13600K o AMD Ryzen 9 7950X
- RAM: 16 GB
- GPU: Nvidia RTX 5090
- VRAM: 16 GB
- Spazio d'archiviazione: SSD da 60 GB
- Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12