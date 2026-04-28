The Blood of Dawnwalker, svelati i requisiti PC al completo, dai minimi a quelli Ultra per 4K a 60 fps

Rebel Wolves ha svelato i requisiti di sistema completi della versione PC di The Blood of Dawnwalker, coprendo ogni fascia di configurazione: da chi punta a giocare con un setup modesto senza troppe pretese fino a chi mira al massimo delle impostazioni grafiche in 4K a 60 fps.

I dettagli sono stati svelati durante il corso di una presentazione in diretta, dove è stata annunciata la data di uscita del gioco e aperti i preordini.