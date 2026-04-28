2

The Blood of Dawnwalker, svelati i requisiti PC al completo, dai minimi a quelli Ultra per 4K a 60 fps

Rebel Wolves ha pubblicato i requisiti PC completi di The Blood of Dawnwalker, dai preset minimi fino all'Ultra per giocare in 4K a 60 fps senza upscaling, in vista del debutto fissato a settembre.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/04/2026
Una vampira di The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves ha svelato i requisiti di sistema completi della versione PC di The Blood of Dawnwalker, coprendo ogni fascia di configurazione: da chi punta a giocare con un setup modesto senza troppe pretese fino a chi mira al massimo delle impostazioni grafiche in 4K a 60 fps.

I dettagli sono stati svelati durante il corso di una presentazione in diretta, dove è stata annunciata la data di uscita del gioco e aperti i preordini.

I requisiti PC, dai minimi all'Ultra

Sulla carta le richieste risultano più elevate rispetto a molte produzioni recenti, soprattutto per quanto riguarda la VRAM. Va inoltre sottolineato che i valori indicati non tengono conto dell'impiego di DLSS o FSR, motivo per cui le specifiche consigliate possono apparire particolarmente restrittive. Per giocare a 1080p a 60 fps con preset Alto, gli sviluppatori suggeriscono un Intel Core i5‑13600 o un Ryzen 9 7900X, mentre sul fronte GPU è richiesta una scheda con 12 GB di VRAM, come RTX 5060 o AMD RX 6800 XT. Chi invece punta al 4K nativo a 60 fps con impostazioni Ultra e senza alcuna forma di upscaling dovrà attrezzarsi di una RTX 5090.

The Blood of Dawnwalker, il prossimo grande GdR action dai creatori di The Witcher 3 The Blood of Dawnwalker, il prossimo grande GdR action dai creatori di The Witcher 3

Minimi - 1080p nativi a 30 fps

  • Preset grafico: Basso
  • CPU: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 7 3700X
  • RAM: 16 GB
  • GPU: Nvidia RTX 3050 / GTX 1070 o AMD RX Vega 56 o Intel Arc A580
  • VRAM: 6 GB
  • Spazio d'archiviazione: SSD da 60 GB
  • Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12

Raccomandati - 1080p nativi a 60 fps

  • Preset grafico: Alto
  • CPU: Intel Core i5-13600 o AMD Ryzen 9 7900X
  • RAM: 16 GB
  • GPU: Nvidia RTX 5060 o AMD RX 6800 XT
  • VRAM: 12 GB
  • Spazio d'archiviazione: SSD da 60 GB
  • Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12

Raccomandati - 1440p nativi a 60 fps, impostazioni grafiche su Alto

  • Preset grafico: Alto
  • CPU: Intel Core i5-13600 o AMD Ryzen 9 7900X
  • RAM: 16 GB
  • GPU: Nvidia RTX 4070 Ti o AMD RX 7800 XT
  • VRAM: 12 GB
  • Spazio d'archiviazione: SSD da 60 GB
  • Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12
I requisiti di The Blood of Dawnwalker
I requisiti di The Blood of Dawnwalker

Ultra - 1440p nativi a 60 fps

  • Preset grafico: Ultra
  • CPU: Intel Core i5-13600K o AMD Ryzen 9 7950X
  • RAM: 16 GB
  • GPU: Nvidia RTX 4080 o AMD RX 7900 XTX
  • VRAM: 16 GB
  • Spazio d'archiviazione: SSD da 60 GB
  • Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12

Ultra - 2160p nativi a 60 fps

  • Preset grafico: Ultra
  • CPU: Intel Core i5-13600K o AMD Ryzen 9 7950X
  • RAM: 16 GB
  • GPU: Nvidia RTX 5090
  • VRAM: 16 GB
  • Spazio d'archiviazione: SSD da 60 GB
  • Sistema operativo: Windows 10, DirectX 12
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
The Blood of Dawnwalker, svelati i requisiti PC al completo, dai minimi a quelli Ultra per 4K a 60 fps