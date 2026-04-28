L'attore di Bond in 007 First Light è così "fantastico" che dovrebbe "recitare nel prossimo film"

007 First Light ci permetterà di vestire i panni di un nuovo James Bond videoludico, interpretato dal talentuoso Patrick Gibson. Non siamo noi a elogiarlo, sia chiaro, ma il suo collega Lennie James, che interpreta il mentore di Bond in First Light, John Greenway.
Secondo James, Gibson è talmente bravo che dovrebbe recitare nel prossimo film di 007.
I commenti sull'attore di Bond in 007 First Light
James ha infatti affermato che "le persone in cima sarebbero matte" a non considerare Gibson per la parte di Bond nel prossimo film live action di 007. Le "persone in cima" sarebbero ovviamente qualche dirigente di Amazon, visto che la compagnia attualmente è in controllo del franchise di James Bond dopo aver pagato 20 milioni di dollari lo scorso anno.
"[Gibson] è fantastico nella nostra versione di Bond, e penso sinceramente che dovrebbe essere un candidato per il ruolo principale", ha dichiarato James a Radio Times Gaming durante i BAFTA Games Awards. "Sono sicuro che sia preso in considerazione".
Parlando con Eurogamer, Martin Emborg, cinematic e narrative director di 007 First Light, ha in precedenza elogiato Gibson spiegando: "Spesso i cinematic artist iniziano con un'inquadratura a focale lunga, e lui è sempre in movimento. È così dinamico. Ha questa sorta di impazienza addosso. Non è una persona che riesce a stare seduta su una sedia restando estremamente calma. Il che è fantastico, perché è una parte fondamentale della sua personalità."
Ricordiamo infine che 007 First Light si mostra in un gameplay trailer che svela i trucchi e i gadget della spia perfetta.