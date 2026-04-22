007 First Light si mostra in un gameplay trailer che svela i trucchi e i gadget della spia perfetta

Il gioco permette di mimetizzarsi tra i nemici, origliare conversazioni e parlare con gli NPC per ottenere accesso a zone riservate, con la possibilità di bluffare per superare gruppi numerosi di avversari. Questa dinamica, però, consuma la barra dell'istinto, e i nemici più esperti saranno in grado di smascherare rapidamente un travestimento poco convincente, richiedendo di pianificare con astuzia l'approccio e adattarsi alle circostanze.

Quando la furtività, improvvisazione e i gadget non bastano, c'è la "licenza di uccidere"

Tra una missione e l'altra è possibile tornare al quartier generale dell'MI6, dove interagire con vari personaggi e soprattutto visitare il Q Lab, che mette a disposizione una serie di gadget avanzati. Il trailer mostra in azione strumenti come la Q‑Lens, capace di evidenziare informazioni utili nell'ambiente, e la Q‑Watch, che può disattivare telecamere, attivare trappole o manipolare sistemi elettronici. Non mancano dispositivi più creativi, come capsule fumogene o auricolari modificati, mentre la filosofia generale resta quella dell'improvvisazione, sfruttando oggetti e strumenti trovati sul posto per ribaltare gli scontri.

Quando la situazione degenera, l'MI6 può concedere la "licenza di uccidere", che permette quindi all'agente Bond di attuare azioni più aggressive e letali. Il sistema di combattimento include anche una modalità di mira al rallentatore, che permette di disarmare avversari o immobilizzarli con colpi mirati.

Il trailer dedica spazio anche al TAC‑SIM, una serie di sfide in realtà virtuale con classifiche globali, pensate per ottenere XP da investire in potenziamenti, nuove armi, travestimenti e upgrade per i gadget.

Vi ricordiamo che 007 First Light sarà disponibile a partire dal 27 maggio su PS5, Xbox Series X|S e PC.