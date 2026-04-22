La nuova storia di Peach di Super Mario Galaxy - Il Film sarà canonica anche nei giochi

In che modo la storia di Peach è cambiata (SPOILER)

In Super Mario Galaxy - Il Film, scopriamo che la Principessa Peach è in realtà la sorella minore di Rosalinda. Di conseguenza, Peach proviene dalle stelle e si è ritrovata nel Regno dei Funghi poiché Rosalinda ha voluto proteggerla.

"Poiché non sappiamo che tipo di gioco realizzeremo in futuro, avere troppi dettagli sui personaggi può diventare un vincolo", ha spiegato Miyamoto (secondo una traduzione automatica). "Mi sta bene essere vincolato dalle meccaniche di gioco, ma non voglio essere vincolato dall'aver creato una storia, ed è stata questa la ragione per cui non abbiamo realizzato film per molti anni."

"Ecco perché, finché non abbiamo realizzato questo film, non avevamo deciso le origini dei personaggi, ma ora che lo abbiamo fatto, è diventato divertente espandere i personaggi in vari modi. Di conseguenza, vogliamo aderire il più possibile alle impostazioni create nel film nei giochi futuri."

Questa affermazione, anche se non definitiva, pare proprio indicare che Miyamoto voglia rendere la storia di Peach e Rosalinda canonica per nuovi giochi di Mario. Va anche detto che di norma i titoli di Mario non spendono troppo tempo sulla narrazione, quindi il tutto potrebbe avere un impatto molto limitato.

Segnaliamo infine che Super Mario Galaxy - Il Film porta la serie a oltre 2 miliardi di dollari, ai vertici del cinema d'animazione.