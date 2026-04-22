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La nuova storia di Peach di Super Mario Galaxy - Il Film sarà canonica anche nei giochi

Super Mario Galaxy - Il Film ha cambiato alcuni dettagli fondamentali della Principessa Peach e, ora, pare che Miyamoto voglia sfruttare queste idee anche per i videogiochi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/04/2026
Peach in Super Mario Galaxy - Il Film

Super Mario Galaxy - Il Film ha introdotto nuovi dettagli sulla Principessa Peach, che modificano quanto sappiamo sul personaggio tramite i videogiochi.

Ora, pare che Miyamoto stesso - creatore di Mario - voglia rendere queste novità "canoniche" all'interno dei videogiochi. Per spiegare più nel dettaglio cosa voglia dire tutto questo, dobbiamo però fare degli spoiler su quanto raccontato nel film di Super Mario Galaxy.

In che modo la storia di Peach è cambiata (SPOILER)

In Super Mario Galaxy - Il Film, scopriamo che la Principessa Peach è in realtà la sorella minore di Rosalinda. Di conseguenza, Peach proviene dalle stelle e si è ritrovata nel Regno dei Funghi poiché Rosalinda ha voluto proteggerla.

"Poiché non sappiamo che tipo di gioco realizzeremo in futuro, avere troppi dettagli sui personaggi può diventare un vincolo", ha spiegato Miyamoto (secondo una traduzione automatica). "Mi sta bene essere vincolato dalle meccaniche di gioco, ma non voglio essere vincolato dall'aver creato una storia, ed è stata questa la ragione per cui non abbiamo realizzato film per molti anni."

Miyamoto comprese le critiche a Super Mario Bros - Il Film, ma non è d'accordo nel caso di Galaxy Miyamoto comprese le critiche a Super Mario Bros - Il Film, ma non è d'accordo nel caso di Galaxy

"Ecco perché, finché non abbiamo realizzato questo film, non avevamo deciso le origini dei personaggi, ma ora che lo abbiamo fatto, è diventato divertente espandere i personaggi in vari modi. Di conseguenza, vogliamo aderire il più possibile alle impostazioni create nel film nei giochi futuri."

Questa affermazione, anche se non definitiva, pare proprio indicare che Miyamoto voglia rendere la storia di Peach e Rosalinda canonica per nuovi giochi di Mario. Va anche detto che di norma i titoli di Mario non spendono troppo tempo sulla narrazione, quindi il tutto potrebbe avere un impatto molto limitato.

Segnaliamo infine che Super Mario Galaxy - Il Film porta la serie a oltre 2 miliardi di dollari, ai vertici del cinema d'animazione.

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