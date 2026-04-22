Super Mario Galaxy – Il Film porta la serie a oltre 2 miliardi di dollari, ai vertici del cinema d'animazione

In base ai dati riportati da Deadline nelle ore scorse, sembra che gli incassi fatti registrare da Super Mario Galaxy - Il Film abbiano fatto superare i 2 miliardi di dollari alla serie cinematografica, cosa che spinge il franchise Super Mario verso i vertici storici del cinema d'animazione.
Per il momento, i dati aggiornati riferiscono che gli incassi globali di Super Mario Galaxy - Il Film hanno superato i 747,4 milioni di dollari a tre settimane dall'uscita nei cinema, che uniti all'1,3 miliardi di dollari fatti registrare dal primo Super Mario Bros. Il Film portano il franchise a oltre 2 miliardi di dollari.
È un risultato ovviamente destinato a crescere, ma basta già per stabilire un certo record per la serie cinematografica dedicata a Mario, visto che si affaccia nella top ten assoluta del cinema d'animazione.
Nella top ten assoluta del cinema d'animazione
Avendo superato i 2 miliardi di incassi, la serie cinematografica di Mario si inserisce al decimo posto nella classifica dei franchise cinematografici di maggior successo nella storia del cinema d'animazione.
Il risultato è particolarmente impressionante se si pensa che è stato raggiunto con il lancio di due soli film, mentre diversi altri raggiungono quote simili solo dopo l'uscita di diversi capitoli.
Per esempio, il franchise "Cattivissimo me/Minions" della stessa Illumination si trova in cima a questa specifica classifica ma dopo circa 6 film pubblicati.
Bisogna peraltro considerare che mancano ancora alcuni mercati: Super Mario Galaxy - Il Film arriverà in Giappone solo questa settimana, per esempio, e potrebbe portare a una ulteriore accelerazione negli incassi.
Anche la settimana scorsa il film era primo al box office USA per la terza settimana con incassi da capogiro.