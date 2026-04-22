OpenAI presenta ChatGPT Images 2.0: immagini ancora più realistiche e personalizzate

ChatGPT Images 2.0, nuovo modello di generazione immagini, è più preciso, gestisce testi lunghi e complessi, supporta diversi formati ed è progettato per un utilizzo professionale avanzato.

OpenAI ha ufficialmente annunciato ChatGPT Images 2.0, nuovo modello di generazione di immagini ideale per l'utilizzo lavorativo. Stavolta l'obiettivo è quello di fornire strumenti ancora più utili e concreti per i professionisti, andando quindi oltre la classica sperimentazione visiva. Sono stati introdotti diversi miglioramenti e nuove opzioni per permettere agli utenti di creare immagini estremamente realistiche, versatili e capaci di spaziare tra una vasta gamma di stili e generi. Di seguito vi mostriamo alcuni esempi per aiutarvi a comprendere meglio tutte le novità introdotte.

Le novità di Images 2.0 Prima di tutto, se siete curiosi, potete già provare il nuovo modello su ChatGPT, Codex o tramite API, con output avanzati basati su Thinking disponibili per utenti Plus, Pro, Business ed Enterprise. Aprendo ChatGPT verrete immediatamente avvisati della nuova funzionalità, quindi potete provarla subito. In alternativa, aprendo una nuova chat, basterà selezionare "Crea un'immagine". Come anticipato, questo nuovo modello punta a un utilizzo lavorativo reale ed è molto più efficace nel seguire le istruzioni dettagliate dell'utente. Lo strumento è ora in grado di posizionare gli oggetti in modo preciso, gestire diversi formati di immagine, inserire testi lunghi e ricchi di informazioni e generare immagini in un numero maggiore di lingue. Più precisamente, OpenAI ha annunciato il supporto per formati con proporzioni da 3:1 a 1:3 per creare banner, slide o formati mobile. Lo strumento è ideale anche per casi d'uso come storyboard, fumetti o campagne creative multiformato.