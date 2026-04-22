Owlcat Games racconta la sua filosofia con le storie d'amore... e di quando ebbe un problema di cannibalismo

Nel vasto panorama dei giochi di ruolo, l'approccio alle relazioni amorose virtuali divide spesso gli sviluppatori: se studi come Obsidian preferiscono evitarle, Owlcat Games si posiziona all'estremo opposto, affiancando giganti come BioWare e Larian. In titoli come Warhammer 40.000: Rogue Trader e la serie Pathfinder, le "romance" sono infatti una componente centrale, e lo studio ha recentemente svelato i retroscena della propria filosofia in un nuovo dev blog. Stando a quanto spiegato dal team, la regola d'oro è evitare di creare la "classica waifu media che va bene per tutti ma non spicca in niente". Tuttavia, cercare l'originalità a tutti i costi li ha portati, in passato, a deviare decisamente troppo dalla norma, tanto da avere problemi di cannibalismo, per così dire.