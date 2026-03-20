OpenAI punta sulla produttività estrema: in lavorazione una "super app" Desktop che include ChatGPT, browser e generatore di codici

In un panorama tecnologico sempre più affollato di strumenti specialistici, OpenAI ha deciso di invertire la rotta puntando sulla semplificazione.
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e da CNBC, la compagnia guidata da Sam Altman starebbe lavorando a una "super app" per desktop concepita per unificare in un unico ambiente operativo ChatGPT, le funzionalità di navigazione web e il sistema di generazione di codice Codex.
La ristrutturazione del catalogo applicazioni è stata affidata a Fidji Simo, Chief of Applications di OpenAI, che supervisionerà il progetto con il supporto diretto del presidente Greg Brockman.
Qual è l'obiettivo di OpenAI?
L'obiettivo dichiarato è quello di ottimizzare l'esperienza utente, ma soprattutto di ottimizzare l'allocazione delle risorse interne. In una nota inviata ai dipendenti, Simo ha ammesso che la frammentazione tra troppe applicazioni diverse ha rallentato i processi di sviluppo, rendendo difficile il mantenimento degli elevati standard qualitativi che l'azienda si prefigge.
"Le fasi di esplorazione e di rifocalizzazione sono entrambe critiche", ha commentato Simo su X, sottolineando la necessità di "raddoppiare gli sforzi" sui prodotti che stanno dimostrando il maggior valore, come appunto Codex. Il cuore pulsante di questa nuova piattaforma non sarà però solo l'integrazione estetica, ma lo sviluppo di capacità AI di tipo "agente".
Cosa sarà in grado di fare questa "super app" di OpenAI?
A differenza dei chatbot tradizionali, questi agenti saranno in grado di prendere decisioni autonome e utilizzare strumenti di sistema per eseguire task complessi direttamente sul computer dell'utente. Si parla di scrivere software, analizzare grandi moli di dati o gestire flussi di lavoro professionali con una supervisione umana ridotta al minimo.
Durante una riunione aziendale, è emerso chiaramente come OpenAI si stia orientando verso i casi d'uso ad alta produttività, cercando di trasformare l'intelligenza artificiale da semplice interlocutore a vero e proprio collaboratore operativo.
Sebbene non sia ancora stata fissata una data ufficiale per il rilascio, la strategia appare chiara: superare la fase degli "esperimenti separati" per offrire uno strumento di lavoro totale.