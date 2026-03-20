OpenAI punta sulla produttività estrema: in lavorazione una "super app" Desktop che include ChatGPT, browser e generatore di codici

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal e da CNBC, la compagnia guidata da Sam Altman starebbe lavorando a una "super app" per desktop concepita per unificare in un unico ambiente operativo ChatGPT, le funzionalità di navigazione web e il sistema di generazione di codice Codex.

Qual è l'obiettivo di OpenAI?

L'obiettivo dichiarato è quello di ottimizzare l'esperienza utente, ma soprattutto di ottimizzare l'allocazione delle risorse interne. In una nota inviata ai dipendenti, Simo ha ammesso che la frammentazione tra troppe applicazioni diverse ha rallentato i processi di sviluppo, rendendo difficile il mantenimento degli elevati standard qualitativi che l'azienda si prefigge.

"Le fasi di esplorazione e di rifocalizzazione sono entrambe critiche", ha commentato Simo su X, sottolineando la necessità di "raddoppiare gli sforzi" sui prodotti che stanno dimostrando il maggior valore, come appunto Codex. Il cuore pulsante di questa nuova piattaforma non sarà però solo l'integrazione estetica, ma lo sviluppo di capacità AI di tipo "agente".