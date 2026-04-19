Super Mario Galaxy – Il Film è primo al box office USA per la terza settimana con incassi da capogiro

Come riportato da Variety, Super Mario Galaxy - Il Film ha mantenuto senza difficoltà il primo posto al box office statunitense anche nel suo terzo weekend di programmazione, aggiungendo altri 35 milioni di dollari agli incassi, con un distacco netto rispetto a Project Hail Mary, secondo con 20,5 milioni di dollari.
Il film di Universal e Illumination si conferma nuovamente il maggiore successo cinematografico del 2026: nonostante l'accoglienza tiepida da parte della critica, che in molti casi ha bocciato il sequel, il pubblico continua a premiarlo. Al momento si parla di 355,2 milioni di incassi di dollari negli Stati Uniti e 747,5 milioni di dollari a livello globale.
Il secondo grande successo al botteghino di Nintendo... di una lunga serie?
Super Mario Galaxy - Il Film è dunque, a oggi, il titolo con i maggiori incassi del 2026 e sembra ormai ben avviato a raggiungere e superare il traguardo del miliardo di dollari, seguendo le orme di Super Mario Bros. - Il Film, che nel 2023 aveva chiuso la sua corsa a 1,36 miliardi di dollari nel mondo.
Nintendo, insomma, sembra aver trovato una formula vincente anche al cinema. Oltre ai successi videoludici, la compagnia sta costruendo un vero e proprio universo cinematografico: il prossimo anno arriverà il film live action di The Legend of Zelda, mentre a Kyoto pare si stia discutendo di quali altre IP portare sul grande schermo. Tra i nomi papabili potrebbe esserci anche Luigi's Mansion, la serie dedicata al fratello di Mario alle prese con fantasmi e case infestate.