Super Mario Galaxy – Il Film è primo al box office USA per la terza settimana con incassi da capogiro

Il film di Universal e Illumination si conferma nuovamente il maggiore successo cinematografico del 2026 : nonostante l'accoglienza tiepida da parte della critica, che in molti casi ha bocciato il sequel, il pubblico continua a premiarlo. Al momento si parla di 355,2 milioni di incassi di dollari negli Stati Uniti e 747,5 milioni di dollari a livello globale .

Il secondo grande successo al botteghino di Nintendo... di una lunga serie?

Super Mario Galaxy - Il Film è dunque, a oggi, il titolo con i maggiori incassi del 2026 e sembra ormai ben avviato a raggiungere e superare il traguardo del miliardo di dollari, seguendo le orme di Super Mario Bros. - Il Film, che nel 2023 aveva chiuso la sua corsa a 1,36 miliardi di dollari nel mondo.

Nintendo, insomma, sembra aver trovato una formula vincente anche al cinema. Oltre ai successi videoludici, la compagnia sta costruendo un vero e proprio universo cinematografico: il prossimo anno arriverà il film live action di The Legend of Zelda, mentre a Kyoto pare si stia discutendo di quali altre IP portare sul grande schermo. Tra i nomi papabili potrebbe esserci anche Luigi's Mansion, la serie dedicata al fratello di Mario alle prese con fantasmi e case infestate.