Super Mario Galaxy è ora il film di maggior successo del 2026 al botteghino

Nintendo continua a ottenere grandi risultato sul fronte cinematografico, considerando che, con i dati aggiornati, Super Mario Galaxy risulta essere il film di maggior successo del 2026 in termini di incassi al botteghino in questa prima parte dell'anno.
Il film di Nintendo e Illumination ha raggiunto 629 milioni di dollari al box office, diventando velocemente la pellicola con i maggiori incassi uscita finora nel 2026 e superando il concorrente principale, Project Hail Mary, che ha raggiunto i 500 milioni di dollari con un ottimo risultato anche da parte sua.
Sembra dunque che anche questo seguito sia destinato alla parabola di successo del primo capitolo cinematografico, Super Mario Bros. Il Film, con la possibilità concreta di fare anche meglio in termini di risultati complessivi.
Stroncato dalla critica, esaltato dal pubblico
Nonostante sia stato decisamente stroncato dalla critica, che generalmente l'ha trovato un adattamento alquanto privo di profondità, è chiaro che il pubblico continua ad essere fortemente affascinato dall'icona videoludica per eccellenza.
Super Mario Galaxy Il Film è dunque, al momento, il film hollywoodiano con gli incassi maggiori del 2026 e continua anche a procedere con un ottimo ritmo, visti i risultati fatti registrare nell'ultimo fine settimana, cosa che fa pensare a possibili nuovi record in arrivo nel complesso.
Continuando di questo passo, dovrebbe tranquillamente raggiungere la soglia di 1 miliardo di dollari nelle prossime settimane, andando dunque a confrontarsi con altri titoli enormi in arrivo come Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey, Toy Story 5 e Avengers: Doomsday.