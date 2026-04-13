Super Mario Galaxy è ora il film di maggior successo del 2026 al botteghino

Nintendo continua a ottenere grandi risultato sul fronte cinematografico, considerando che, con i dati aggiornati, Super Mario Galaxy risulta essere il film di maggior successo del 2026 in termini di incassi al botteghino in questa prima parte dell'anno.

Il film di Nintendo e Illumination ha raggiunto 629 milioni di dollari al box office, diventando velocemente la pellicola con i maggiori incassi uscita finora nel 2026 e superando il concorrente principale, Project Hail Mary, che ha raggiunto i 500 milioni di dollari con un ottimo risultato anche da parte sua.

Sembra dunque che anche questo seguito sia destinato alla parabola di successo del primo capitolo cinematografico, Super Mario Bros. Il Film, con la possibilità concreta di fare anche meglio in termini di risultati complessivi.