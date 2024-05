Super Mario Bros. Il Film: primo per guadagni nel 2023 e migliore di sempre per Illumination

Deadline riporta che Super Mario Bros. - Il Film è il più che ha guadagnato di più nel 2023. Si tratta anche del film di Illumination che ha incassato di più e che ha guadagnato di più, battendo Minions del 2015.

Guardando più precisamente i numeri, Super Mario Bros. - Il Film ha incassato 1,361 miliardi di dollari al livello mondiale (575 milioni negli USA, 787 milioni nel resto del mondo). I ricavi sono in totale 959 milioni, 619 dei quali tramite la versione cinematografica.

Le spese sono state 400 milioni, con 100 milioni di costi di produzione che hanno pesato in parti uguali su Nintendo e Universal.

Il ricavo netto è di 559 milioni di dollari che, come già detto, lo posiziona sopra i Minions (502 milioni).

Super Mario Bros. - Il Film ha battuto pellicole di successo come Spider-Man: Across the Spider-Verse, Barbie e Oppenheimer.