Final Fantasy 14: un attacco DDoS sta impedendo di giocare, Square Enix indaga

L'MMO di Square Enix, Final Fantasy 14, sta subendo un attacco DDoS (distributed denial-of-service) prolungato. L'editore/sviluppatore ha avvertito i milioni di giocatori di aspettarsi problemi di accesso e di connessione fino a quando gli attacchi non saranno respinti con successo.

L'informazione è stata condivisa in un post sul blog. L'attacco è iniziato ieri, 6 maggio, intorno alle nostre 15:00 e pare che sia ancora in corso o che comunque i problemi da esso causati non siano ancora stati risolti. I giocatori di tutto il mondo potrebbero quindi avere problemi di accesso a tutte le componenti del gioco e potrebbero essere disconnessi in modo apparentemente casuale dal gioco.

Non importa in quale server giochiate, tutti i servizi di Final Fantasy 14 sono sotto attacco e l'esperienza non sarà regolare.

Va ricordato che Final Fantasy 14 è un gioco con abbonamento e quindi perdere alcuni giorni di gioco è qualcosa di abbastanza grave per molti giocatori, in quanto ogni momento in cui non è possibile avviare il videogioco si trasforma in soldi perduti. Si dovrà vedere se Square Enix vorrà concedere gratuitamente tempo aggiuntivo agli abbonamenti dei giocatori per scusarsi dell'accaduto. Una disconnessione nel momento sbagliato può anche causare la perdita di progressi, cosa non piacevole.