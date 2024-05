LEGO Star Wars Rebuild the Galaxy, data di uscita e trailer su Disney+ con Darth Jar Jar

LucasFilm ha annunciato un nuovo speciale animato per Disney Plus: si tratta di LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, un contenuto diviso in quattro parti con data di uscita fissata per il 13 settembre.

La descrizione ufficiale recita: "In LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy, l'intera galassia di Star Wars si confonde completamente quando un comune guardiano di vacche, Sig Greebling, porta alla luce un potente artefatto chiamato Pietra d'angolo da un tempio Jedi nascosto. Si ritrova così a vivere un'avventura in una nuova versione della galassia, meravigliosamente selvaggia e contorta, dove i buoni sono cattivi, i cattivi sono buoni e il destino di tutti dipende dalla capacità di Sig di diventare l'eroe in grado di rimettere insieme tutti i pezzi."

Il trailer che vedete qui sopra permette di ammirare qualche frammento del nuovo speciale a tema LEGO di Star Wars. Possiamo vedere dei cacciatori di taglie Ewok, dei Jedi geonosiani e persino una versione oscura di Jar Jar doppiato di nuovo da Ahmed Best (il doppiatore inglese dei film). Inoltre possiamo ammirare il Dark Falcon.