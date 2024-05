'L'unico sviluppatore' di Manor Lords non è veramente l'unico, ma dice di meritare il titolo

Manor Lords è diventato famoso in questo periodo per vari motivi, ma anche per il fatto che è stato realizzato da una sola persona, Greg Styczeń. Be', più o meno. Se si guardano i crediti possiamo vedere che (praticamente come ogni gioco, anche quelli indie) molte persone hanno collaborato per la realizzazione della versione accesso anticipato di Manor Lords. Altri sviluppatori non apprezzano quindi che Styczeń si definisca "l'unico sviluppatore" di Manor Lords, ma l'autore afferma comunque di essersi guadagnato il titolo.

Una grossa critica arriva dal capo dello studio Crate Entertainment Arthur Bruno, che ha pubblicato il city builder Farthest Frontier in accesso anticipato nell'agosto del 2022, ha dichiarato a PC Gamer che "mi fa impazzire" il fatto che Manor Lords sia generalmente considerato un lavoro in solitaria mentre il suo gioco non lo è.

Styczeń non ha smesso di usare il termine "l'unico sviluppatore" perché rimane il principale creatore del titolo e l'unico sviluppatore che lavora attivamente al gioco.