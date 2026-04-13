Il DualSense per PS5 è in offerta su AliExpress: risparmia sul tuo controller in versione black

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del DualSense per PS5 in colorazione black che viene messo in offerta con il codice sconto MULTI7 (o, in alternativa ITAR07) per un costo totale e finale d'acquisto di 63,56€. Puoi accedere alla pagina del prodotto e acquistarlo direttamente tramite questo link.

Una delle caratteristiche principali del DualSense è il feedback aptico avanzato, che sostituisce le tradizionali vibrazioni con sensazioni più realistiche e dettagliate. Questo permette ai giocatori di percepire ogni azione, come passi, urti o condizioni ambientali, in modo estremamente coinvolgente.

I grilletti adattivi, inoltre, offrono una resistenza variabile che cambia in base alle situazioni di gioco, aumentando ulteriormente il realismo.