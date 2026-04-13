Il DualSense per PS5 è in offerta su AliExpress: risparmia sul tuo controller in versione black

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del DualSense per PS5 in colorazione black che viene messo in offerta con il codice sconto MULTI7 (o, in alternativa ITAR07) per un costo totale e finale d'acquisto di 63,56€. Puoi accedere alla pagina del prodotto e acquistarlo direttamente tramite questo link.
Una delle caratteristiche principali del DualSense è il feedback aptico avanzato, che sostituisce le tradizionali vibrazioni con sensazioni più realistiche e dettagliate. Questo permette ai giocatori di percepire ogni azione, come passi, urti o condizioni ambientali, in modo estremamente coinvolgente.
I grilletti adattivi, inoltre, offrono una resistenza variabile che cambia in base alle situazioni di gioco, aumentando ulteriormente il realismo.
Ulteriori dettagli sul controller
Il controller integra anche un microfono incorporato, utile per comunicare senza cuffie, e un altoparlante migliorato che arricchisce l'audio di gioco. La presenza del touchpad e del sensore di movimento amplia le possibilità di interazione, rendendo il gameplay più dinamico.
La batteria ricaricabile garantisce una buona autonomia, mentre la porta USB-C consente una ricarica rapida. Il DualSense è quindi un accessorio fondamentale per vivere appieno tutte le potenzialità della PlayStation 5.
Progettato da Sony, questo controller si distingue anche per il suo design moderno ed ergonomico, pensato per garantire comfort anche durante lunghe sessioni di gioco.