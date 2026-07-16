AMD Ryzen 7 7700X3D, la recensione della nuova CPU: questa è la porta d'ingresso alla 3D V-Cache, ma a che prezzo?

AMD Ryzen 7 7700X3D si inserisce come una proposta intermedia tra il Ryzen 7 7700X e il celebre 7800X3D, promettendo un netto incremento prestazionale nei videogiochi rispetto al primo e mantenendosi sufficientemente vicino al secondo, il tutto ad un prezzo consigliato per il mercato italiano di 352 Euro . Resta da capire quanto questa differenza si traduca in un vantaggio concreto durante l'utilizzo quotidiano e se il nuovo modello riesca davvero a rappresentare il miglior punto di ingresso nell'ecosistema X3D, in virtù di una concorrenza interna che rischia di diventare un vero e proprio ostacolo. Scopriamolo insieme nella nostra recensione.

Dopo aver consolidato il successo della tecnologia 3D V-Cache con modelli come il Ryzen 7 7800X3D e le successive CPU basate su architettura Zen 5, AMD amplia ulteriormente la propria offerta introducendo il Ryzen 7 7700X3D, annunciato solo il mese scorso nel corso del Computex. Si tratta di un processore che punta a rendere più accessibile la cache tridimensionale su piattaforma AM5, rivolgendosi principalmente a chi desidera assemblare un PC da gaming senza affrontare la spesa richiesta dai modelli di fascia superiore. Il nuovo arrivato non inaugura una nuova architettura né introduce novità tecnologiche inedite. Al contrario, rappresenta una rielaborazione della consolidata piattaforma Zen 4, combinando un die già ampiamente collaudato con la prima generazione della tecnologia AMD 3D V-Cache. L'obiettivo è semplice: offrire una CPU dedicata quasi esclusivamente al gaming, mantenendo il supporto a tutte le principali tecnologie della piattaforma AM5 e sfruttando la longevità del socket, che AMD ha già confermato almeno fino al 2029.

Il processore supporta memorie DDR5, i profili AMD EXPO per l'overclock automatico della RAM e le più recenti piattaforme X870E, X870, B850 e B650, mantenendo la piena compatibilità con il socket introdotto nel 2022. AMD propone il Ryzen 7 7700X3D come nuovo punto di ingresso nella famiglia X3D. La CPU si colloca quindi al di sotto delle soluzioni Zen 5 e del 7800X3D, offrendo un'alternativa pensata per chi vuole sfruttare i vantaggi della cache tridimensionale senza investire nelle soluzioni più costose.

Per circoscrivere il posizionamento di mercato, AMD ha tuttavia ridotto le frequenze operative rispetto al 7800X3D. Ryzen 7 7700X3D parte da una frequenza base di 4.0 GHz e raggiunge un boost massimo di 4.5 GHz, valori sensibilmente inferiori sia al 7700X sia al 7800X3D. Una scelta che lascia intuire come il nuovo modello sia stato progettato privilegiando il rapporto prezzo/prestazioni piuttosto che la ricerca di frequenze operative estreme .

L'elemento distintivo è ovviamente la presenza della tecnologia AMD 3D V-Cache (nella sua prima versione), che porta la cache complessiva a 104 MB sommando i 96 MB di cache L3 ai tradizionali 8 MB di cache L2. Si tratta della stessa configurazione già vista sul Ryzen 7 7800X3D e ancora oggi uno dei principali fattori che permettono ai processori AMD dedicati al gaming di ridurre la latenza negli accessi alla memoria e migliorare le prestazioni nei motori grafici più sensibili alla dimensione della cache.

Ryzen 7 7700X3D utilizza l' ormai collaudata architettura Zen 4 realizzata con processo produttivo TSMC a 5 nanometri per il CCD e a 6 nanometri per l'I/O Die. La configurazione rimane quella tipica della famiglia Ryzen 7, con 8 core e 16 thread, affiancati da un TDP di 120 watt.

Consolidato anche il pool di benchmark sintetici, da Cinebench 2024 e 2026, Procyon, Blender, Geekbench 6, fino ad arrivare a giochi come Cyberpunk 2077, DOOM The Dark Ages, Wukong, F1 25 e Forza Horizon 6. Abbiamo provato i titoli alle risoluzioni di 720p e 1080p con preset che non prevedono l'utilizzo di sistemi di upscaling e ray tracing, così da caricare quanto più possibile la CPU.

Per testare il nuovo arrivato in casa AMD abbiamo utilizzato la consueta build di fascia alta in grado di spremere completamente la CPU, basata su scheda madre ROG Crosshair X870E Hero, GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 GB di RAM DDR5-6000, 1 TB SSD NVMe PCIe 5.0 e dissipatore ROG Ryujin III ARGB Extreme, il tutto accompagnato dall'ultima versione del sistema operativo Windows 11 Pro 25H2. Sul fronte BIOS, la nuova CPU è già perfettamente integrata nell'ultima versione disponibile e lo stesso può dirsi per i driver del chipset. Insomma, non abbiamo dovuto utilizzare driver dedicati o effettuare aggiornamenti di sorta.

Benchmark Sintetici

Le prove sintetiche hanno risposto in maniera positiva alle nostre aspettative, considerando la natura del processore e le frequenze di clock a cui esercita. Cinebench 24 ha totalizzato 102 punti in single-core e 983 punti in multi-core, mentre la versione 2026 ha registrato 413 punti single-thread e 4011 in multi-thread, con il test in single-core che tocca 547 punti.

Prendendo come riferimento le prestazioni sul singolo core, Ryzen 7 7700X3D fa registrare circa un 7% in meno rispetto al più veloce 7800X3D, mentre si distanzia di oltre il 22% dal cosiddetto "re del gaming", il Ryzen 7 9800X3D.

Sul fronte della forza bruta, tutti i test sono piuttosto coerenti e mostrano distanze simili, al netto di qualche piccola variazione.

La prova con 3D Mark e in particolare con Time Spy Extreme accorcia però le distanze rispetto alle soluzioni più quotate: in questo caso il nuovo arrivato totalizza 15735 punti totali (5591 per la CPU), con numeri inferiori di circa il 14% rispetto al 9800X3D.

Sul versante delle prestazioni multi-thread e della produttività, il gap con i top di gamma della famiglia Ryzen 7 è più circoscritto. I test di Procyon fanno registrare 299000 punti totali, mentre Blender Benchmark ottiene rispettivamente 124, 88 e 63 punti per i test Monster, Junkshop e Classroom. In questo caso quindi la forbice percentuale media si riduce ulteriormente.

Considerando le frequenze di clock e, come vedremo tra poco, i consumi medi del Ryzen 7 7700X3D, le prestazioni sintetiche del nuovo arrivato in casa team rosso si difendono abbastanza bene. Il problema, come accennato in apertura, è il posizionamento di questa CPU, soprattutto rispetto alla concorrenza interna.