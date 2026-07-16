AMD Ryzen 7 7700X3D, la recensione della nuova CPU: questa è la porta d'ingresso alla 3D V-Cache, ma a che prezzo?

Dopo aver consolidato il successo della tecnologia 3D V-Cache con modelli come il Ryzen 7 7800X3D e le successive CPU basate su architettura Zen 5, AMD amplia ulteriormente la propria offerta introducendo il Ryzen 7 7700X3D, annunciato solo il mese scorso nel corso del Computex. Si tratta di un processore che punta a rendere più accessibile la cache tridimensionale su piattaforma AM5, rivolgendosi principalmente a chi desidera assemblare un PC da gaming senza affrontare la spesa richiesta dai modelli di fascia superiore. Il nuovo arrivato non inaugura una nuova architettura né introduce novità tecnologiche inedite. Al contrario, rappresenta una rielaborazione della consolidata piattaforma Zen 4, combinando un die già ampiamente collaudato con la prima generazione della tecnologia AMD 3D V-Cache. L'obiettivo è semplice: offrire una CPU dedicata quasi esclusivamente al gaming, mantenendo il supporto a tutte le principali tecnologie della piattaforma AM5 e sfruttando la longevità del socket, che AMD ha già confermato almeno fino al 2029.
AMD Ryzen 7 7700X3D si inserisce come una proposta intermedia tra il Ryzen 7 7700X e il celebre 7800X3D, promettendo un netto incremento prestazionale nei videogiochi rispetto al primo e mantenendosi sufficientemente vicino al secondo, il tutto ad un prezzo consigliato per il mercato italiano di 352 Euro. Resta da capire quanto questa differenza si traduca in un vantaggio concreto durante l'utilizzo quotidiano e se il nuovo modello riesca davvero a rappresentare il miglior punto di ingresso nell'ecosistema X3D, in virtù di una concorrenza interna che rischia di diventare un vero e proprio ostacolo. Scopriamolo insieme nella nostra recensione.
Caratteristiche tecniche del processore AMD Ryzen 7 7700X3D
Ryzen 7 7700X3D utilizza l'ormai collaudata architettura Zen 4 realizzata con processo produttivo TSMC a 5 nanometri per il CCD e a 6 nanometri per l'I/O Die. La configurazione rimane quella tipica della famiglia Ryzen 7, con 8 core e 16 thread, affiancati da un TDP di 120 watt.
L'elemento distintivo è ovviamente la presenza della tecnologia AMD 3D V-Cache (nella sua prima versione), che porta la cache complessiva a 104 MB sommando i 96 MB di cache L3 ai tradizionali 8 MB di cache L2. Si tratta della stessa configurazione già vista sul Ryzen 7 7800X3D e ancora oggi uno dei principali fattori che permettono ai processori AMD dedicati al gaming di ridurre la latenza negli accessi alla memoria e migliorare le prestazioni nei motori grafici più sensibili alla dimensione della cache.
Per circoscrivere il posizionamento di mercato, AMD ha tuttavia ridotto le frequenze operative rispetto al 7800X3D. Ryzen 7 7700X3D parte da una frequenza base di 4.0 GHz e raggiunge un boost massimo di 4.5 GHz, valori sensibilmente inferiori sia al 7700X sia al 7800X3D. Una scelta che lascia intuire come il nuovo modello sia stato progettato privilegiando il rapporto prezzo/prestazioni piuttosto che la ricerca di frequenze operative estreme.
Il processore supporta memorie DDR5, i profili AMD EXPO per l'overclock automatico della RAM e le più recenti piattaforme X870E, X870, B850 e B650, mantenendo la piena compatibilità con il socket introdotto nel 2022.
AMD propone il Ryzen 7 7700X3D come nuovo punto di ingresso nella famiglia X3D. La CPU si colloca quindi al di sotto delle soluzioni Zen 5 e del 7800X3D, offrendo un'alternativa pensata per chi vuole sfruttare i vantaggi della cache tridimensionale senza investire nelle soluzioni più costose.
Scheda tecnica AMD Ryzen 7 7700X3D
- Nome in codice: Raphael AM5
- Architettura: Zen 4
- Socket: AM5
- Numero di core: 8
- Numero di thread: 16
- Frequenza massima in boost: Fino a 4.5 GHz
- Frequenza base: 4.0 GHz
- Cache L1: 512 KB
- Cache L2: 8 MB
- Cache L3: 96 MB
- TDP di default: 120 Watt
- Processo produttivo
- TSMC 5 nanometri FinFET per i Core della CPU
- TSMC 6 nanometri FinFET per il Die I/O
- Chipset supportati: A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850
- Raffreddamento consigliato: liquid cooling per performance ottimali
- Temperatura massima operativa: 95°C
- Componente grafica: AMD Radeon
- Core GPU: 2
- Frequenza GPU: 2200 MHz
- Extra: Processore sbloccato per l'overclocking, Supporto alla tecnologia AMD EXPO per le memorie
- Sistemi operativi supportati: Windows 11 - 64-Bit Edition , Windows 10 - 64-Bit Edition , RHEL x86 64-Bit , Ubuntu x86 64-Bit
- Data di lancio: 16 luglio 2026
- Prezzo: 352 €
Configurazione di prova
Per testare il nuovo arrivato in casa AMD abbiamo utilizzato la consueta build di fascia alta in grado di spremere completamente la CPU, basata su scheda madre ROG Crosshair X870E Hero, GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 GB di RAM DDR5-6000, 1 TB SSD NVMe PCIe 5.0 e dissipatore ROG Ryujin III ARGB Extreme, il tutto accompagnato dall'ultima versione del sistema operativo Windows 11 Pro 25H2. Sul fronte BIOS, la nuova CPU è già perfettamente integrata nell'ultima versione disponibile e lo stesso può dirsi per i driver del chipset. Insomma, non abbiamo dovuto utilizzare driver dedicati o effettuare aggiornamenti di sorta.
Consolidato anche il pool di benchmark sintetici, da Cinebench 2024 e 2026, Procyon, Blender, Geekbench 6, fino ad arrivare a giochi come Cyberpunk 2077, DOOM The Dark Ages, Wukong, F1 25 e Forza Horizon 6.
Abbiamo provato i titoli alle risoluzioni di 720p e 1080p con preset che non prevedono l'utilizzo di sistemi di upscaling e ray tracing, così da caricare quanto più possibile la CPU.
Benchmark Sintetici
Le prove sintetiche hanno risposto in maniera positiva alle nostre aspettative, considerando la natura del processore e le frequenze di clock a cui esercita.
Cinebench 24 ha totalizzato 102 punti in single-core e 983 punti in multi-core, mentre la versione 2026 ha registrato 413 punti single-thread e 4011 in multi-thread, con il test in single-core che tocca 547 punti.
Prendendo come riferimento le prestazioni sul singolo core, Ryzen 7 7700X3D fa registrare circa un 7% in meno rispetto al più veloce 7800X3D, mentre si distanzia di oltre il 22% dal cosiddetto "re del gaming", il Ryzen 7 9800X3D.
Sul fronte della forza bruta, tutti i test sono piuttosto coerenti e mostrano distanze simili, al netto di qualche piccola variazione.
La prova con 3D Mark e in particolare con Time Spy Extreme accorcia però le distanze rispetto alle soluzioni più quotate: in questo caso il nuovo arrivato totalizza 15735 punti totali (5591 per la CPU), con numeri inferiori di circa il 14% rispetto al 9800X3D.
Sul versante delle prestazioni multi-thread e della produttività, il gap con i top di gamma della famiglia Ryzen 7 è più circoscritto. I test di Procyon fanno registrare 299000 punti totali, mentre Blender Benchmark ottiene rispettivamente 124, 88 e 63 punti per i test Monster, Junkshop e Classroom. In questo caso quindi la forbice percentuale media si riduce ulteriormente.
Considerando le frequenze di clock e, come vedremo tra poco, i consumi medi del Ryzen 7 7700X3D, le prestazioni sintetiche del nuovo arrivato in casa team rosso si difendono abbastanza bene. Il problema, come accennato in apertura, è il posizionamento di questa CPU, soprattutto rispetto alla concorrenza interna.
Gaming
Ancora una volta iniziamo da Cyberpunk 2077, titolo ancora centrale per analizzare le prestazioni degli hardware più recenti. Con preset Ultra, senza DLSS/FSR e ray tracing, a 720p e a 1080p abbiamo raggiunto la stessa media di 185 FPS, che diventano 181 FPS a 1440p.
In questo le prestazioni del più veloce 7800X3D sono superiori del 4% mentre rispetto al 9800X3D la forbice si allarga fino al 14%.
DOOM The Dark Ages con preset Ultra, anche in questo caso senza upscaling e ray tracing, fa registrare 208 FPS a 720p (232 per la CPU), 202 FPS a 1080p (233 per la CPU) e 166 a 1440p (241 per la CPU). Questa volta la distanza rispetto al 7800X3D è statisticamente irrilevante, mentre il 9800X3D si distanzia di oltre il 10%.
I numeri si ripetono coerentemente anche per Wukong, F1 25 e Forza Horizon 6. Questi ultimi due, in particolare, fanno largo uso della CPU e sfruttano piuttosto bene la cache "3D" di AMD. Il divario rispetto al top di gamma della serie 7 si allarga fino al 20%, in virtù soprattutto delle frequenze più basse.
Come abbiamo fatto notare più volte, alla risoluzione 4K le prestazioni puramente rastering si equivalgono e le distanze tra i vari modelli diventano quasi irrilevanti. Va sottolineato però che con l'intervento di tecnologie di upscaling, il processore torna ad assumere un ruolo centrale e in condizioni di gioco "reali" può fare la differenza.
Dando un rapido sguardo ai numeri è facile notare come la distanza tra il nuovo arrivato e il modello immediatamente superiore, il 7800X3D, sia abbastanza risicata, tanto da mettere in dubbio la necessità della sua stessa esistenza. Si fa sentire, invece, quando entra in gioco il 9800X3D, ma in questo caso è il prezzo di lancio a renderne ingiustificabile l'acquisto: nel momento in cui scriviamo il "re del gaming" è disponibile ad appena 40 Euro in più.
In uno scenario del genere, diventa quindi molto difficile trovare un posizionamento a questo Ryzen 7 7700X3D, soprattutto al prezzo di 352 Euro che sembra completamente fuori focus rispetto a quanto proposto dal mercato attuale. Mai come per questa generazione, infatti, la lineup di AMD risulta sovraffollata e con prodotti che non sono in grado di distinguersi sotto il profilo delle prestazioni e tanto meno sotto quello dei prezzi.
Consumi e temperature
Dal punto di vista dei consumi il comportamento di Ryzen 7 7700X3D è particolare. Nonostante un TDP dichiarato di 120W, nel corso dei nostri test non siamo mai riusciti a spingere il processore al di sopra dei 75W, anche con l'intervento di PBO e con una frequenza di picco persino superiore ai limiti di default.
Parallelamento a questo troviamo temperature estremamente contenute, che in fase di carico si attestano su una media di 63°C, mentre in idle si mantengono intorno ai 39°C.
Alla luce di questi numeri l'impressione di essere nuovamente al cospetto del classico chip binning, come nel caso del 9850 X3D, ma questa volta in negativo. L'aspetto positivo è che la CPU lascia ampio margine di intervento sul fronte dell'overclock e anche solo aggiustando i voltaggi e possibile incrementare le frequenze di clock senza troppa fatica.
Conclusioni
Multiplayer.it
6.0
Trovare un posizionamento a questo Ryzen 7 7700X3D è veramente complicato e ancora più difficile è consigliarne l'acquisto, almeno alle condizioni di mercato attuali. Senza nemmeno entrare nel merito delle prestazioni, nel momento in cui scriviamo questo commento, l'ottimo Ryzen 7 7800X3D è disponibile su Amazon al prezzo di 325 Euro, mentre il più performante Ryzen 7 9800X3D si può acquistare a 393 Euro. AMD ci ha comunicato un prezzo di lancio per il mercato italiano di 352 Euro (329 Dollari negli USA). Ci troviamo di fronte al paradosso che il modello superiore costa ben 27 euro in meno di questo nuovo arrivato.
L'unico modo in cui è possibile dare un senso all'operazione commerciale di AMD è che il mercato faccia rapidamente scendere il prezzo ben al di sotto dei 300 Euro. In ogni caso, se prendiamo tutti i Ryzen 7 con 3D V-Cache, tra quello che dovrebbe essere "il punto di ingresso" alla tecnologia X3D e quello che è considerato il miglior processore da gaming sul mercato, in una forbice di appena 100 euro troviamo ben quattro modelli, due più del necessario per quanto ci riguarda. Insomma, la concorrenza è tutta interna.
Dal punto di vista delle prestazioni c'è poco da aggiungere, siamo di fronte a un 7800X3D depotenziato, e allo stesso tempo non si può discutere della bontà della 3D V-Cache, ben consci che nel segmento del gaming non c'è niente di meglio, da qui la sufficienza. Ma, di nuovo, tolto un drastico e repentino calo di prezzo, l'acquisto di questo AMD Ryzen 7 7700X3D non ha alcun senso.
PRO
- Tecnologia 3D V-Cache
- Consumi ben al di sotto di 120W
- Ampio margine per overclock
CONTRO
- Prima generazione di 3D V-Cache
- Quasi sovrapponibile al 7800X3D
- Prezzo di lancio fuori mercato