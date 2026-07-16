Honor 400 Lite è in offerta su AliExpress: applicando il codice sconto diventa un vero best buy

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto dell'Honor 400 Lite: applicando il codice ITVS020 si ottiene uno sconto di 20€ per un costo finale d'acquisto di 163,66€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 19 e il 25 luglio.

L'Honor 400 Lite si presenta con un corpo sottile con uno spessore di soli 7,3 mm e dispone della certificazione IP65, che garantisce una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Sul fronte troviamo un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2412 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.