Honor 400 Lite è in offerta su AliExpress: applicando il codice sconto diventa un vero best buy

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto dell'Honor 400 Lite: applicando il codice ITVS020 si ottiene uno sconto di 20€ per un costo finale d'acquisto di 163,66€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 19 e il 25 luglio.
L'Honor 400 Lite si presenta con un corpo sottile con uno spessore di soli 7,3 mm e dispone della certificazione IP65, che garantisce una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Sul fronte troviamo un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2412 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Sotto la scocca lavora il processore MediaTek Dimensity 7025, un chipset progettato per offrire prestazioni affidabili nelle attività quotidiane. La connettività è completata dal supporto Bluetooth 5.3, che garantisce collegamenti più stabili ed efficienti con accessori compatibili. L'autonomia è affidata a una batteria da 5.230 mAh, capace di fornire una buona durata durante l'intera giornata anche con un utilizzo intenso.
Per quanto riguarda il comparto fotografico, Honor 400 Lite integra una fotocamera principale da ben 108 megapixel con apertura f/1.8, progettata per catturare immagini luminose e ricche di dettagli in diverse condizioni di scatto. La fotocamera frontale da 16 megapixel permette selfie nitidi e videochiamate di qualità.