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Honor 400 Lite è in offerta su AliExpress: applicando il codice sconto diventa un vero best buy

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto dell'Honor 400 Lite. Scopriamo i dettagli della promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/07/2026
Honor 400 Lite

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto dell'Honor 400 Lite: applicando il codice ITVS020 si ottiene uno sconto di 20€ per un costo finale d'acquisto di 163,66€. Puoi acquistarlo tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 19 e il 25 luglio.

L'Honor 400 Lite si presenta con un corpo sottile con uno spessore di soli 7,3 mm e dispone della certificazione IP65, che garantisce una protezione contro polvere e spruzzi d'acqua. Sul fronte troviamo un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2412 pixel e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Sotto la scocca lavora il processore MediaTek Dimensity 7025, un chipset progettato per offrire prestazioni affidabili nelle attività quotidiane. La connettività è completata dal supporto Bluetooth 5.3, che garantisce collegamenti più stabili ed efficienti con accessori compatibili. L'autonomia è affidata a una batteria da 5.230 mAh, capace di fornire una buona durata durante l'intera giornata anche con un utilizzo intenso.

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Per quanto riguarda il comparto fotografico, Honor 400 Lite integra una fotocamera principale da ben 108 megapixel con apertura f/1.8, progettata per catturare immagini luminose e ricche di dettagli in diverse condizioni di scatto. La fotocamera frontale da 16 megapixel permette selfie nitidi e videochiamate di qualità.

#Sconti
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