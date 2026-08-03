Un Ryzen 9 con soli 6 core? Il mistero del nuovo processore AMD apparso su PassMark

Il benchmark ha registrato una sola unità, motivo per cui la stessa piattaforma assegna ai risultati un margine di errore elevato. La configurazione rilevata comprende sei core e sei thread, 3 MB di cache L2 e 8 MB di cache L3, valori poco compatibili con un moderno Ryzen 9.

Il Ryzen 9 3950H Edition somiglia a una vecchia APU Renoir

Il processore ha totalizzato 8.700 punti nel test multithread e 1.730 punti in quello single thread. PassMark ha inoltre misurato una frequenza base di circa 2,37 GHz e rilevato una GPU Radeon integrata, capace di raggiungere 2.142 punti nel test G3D Mark.

I punteggi del misterioso Ryzen 9 3950H Edition su PassMark

La cosa interessante è che specifiche e frequenze coincidono quasi completamente con il Ryzen 5 4500U, APU mobile Renoir a 7 nm distribuita nell'ormai lontano 2020. Anche questo modello dispone di sei core senza SMT, 3 MB di cache L2, 8 MB di cache L3 e una frequenza base ufficiale di 2,3 GHz. La parte grafica integra inoltre sei Compute Unit Radeon con clock fino a 1,5 GHz.

Il sistema utilizzato per il test disponeva di 32 GB di memoria DDR4-2666, suddivisi in due moduli da 16 GB, e di un'unità da 512 GB identificata con il marchio SOOONER. Il campo relativo alla scheda madre risulta vuoto, dettaglio che potrebbe indicare un mini PC senza marchio noto, un prodotto OEM o un sistema ricondizionato.

PassMark può verificare attraverso CPUID elementi fisici come core, thread e quantità di cache, ma non può certificare che il nome commerciale sia autentico. La stringa identificativa del processore viene infatti programmata dal BIOS e può quindi essere modificata attraverso un firmware personalizzato.

La spiegazione più probabile è quindi che si tratti di un Ryzen 5 4500U o di un'APU Renoir correlata, utilizzata in un sistema OEM o ricondizionato. Un identificatore OEM personalizzato o un engineering sample rimangono ipotesi possibili, ma l'esatta corrispondenza nel numero di core, nella cache e nella frequenza di base rende l'ipotesi di un semplice Ryzen 5 4500U rinominato la più solida.

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