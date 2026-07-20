Il monitor da gaming Philips è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor da gaming targato Philips: l'offerta prevede uno sconto attivo del 32% per un costo finale di 649€ (meno di 6€ in più rispetto al minimo storico). L'acquisto è effettuabile anche a rate seguendo le opzioni previste e messe a disposizione dalla piattaforma stessa. Puoi comprarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il monitor gaming Philips da 32" con risoluzione 4K UHD è progettato per offrire un'esperienza di gioco di alto livello. Il pannello restituisce immagini estremamente dettagliate, ideali sia per il gaming competitivo che per la fruizione di contenuti multimediali ad alta definizione.
Ulteriori dettagli sul monitor
La frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz assicura movimenti incredibilmente fluidi e una risposta immediata ai comandi, riducendo al minimo il ritardo nelle scene più dinamiche. Grazie alla certificazione DisplayHDR True Black 400, il monitor offre neri profondi e un eccellente livello di dettaglio nelle aree più scure, migliorando la resa visiva nei giochi e nei film.
Il display a 10 bit reali riproduce sfumature cromatiche più naturali e uniformi, garantendo colori intensi e realistici anche nelle transizioni più delicate. L'esclusiva tecnologia Ambiglow amplia la percezione dello schermo proiettando un'illuminazione dinamica sul retro del monitor. Infine Philips integra la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free, che riducono rispettivamente l'emissione di luce blu e lo sfarfallio.