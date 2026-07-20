Il monitor da gaming Philips è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor da gaming targato Philips: l'offerta prevede uno sconto attivo del 32% per un costo finale di 649€ (meno di 6€ in più rispetto al minimo storico) . L'acquisto è effettuabile anche a rate seguendo le opzioni previste e messe a disposizione dalla piattaforma stessa. Puoi comprarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il monitor gaming Philips da 32" con risoluzione 4K UHD è progettato per offrire un'esperienza di gioco di alto livello. Il pannello restituisce immagini estremamente dettagliate , ideali sia per il gaming competitivo che per la fruizione di contenuti multimediali ad alta definizione.

Ulteriori dettagli sul monitor

La frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz assicura movimenti incredibilmente fluidi e una risposta immediata ai comandi, riducendo al minimo il ritardo nelle scene più dinamiche. Grazie alla certificazione DisplayHDR True Black 400, il monitor offre neri profondi e un eccellente livello di dettaglio nelle aree più scure, migliorando la resa visiva nei giochi e nei film.

Il display a 10 bit reali riproduce sfumature cromatiche più naturali e uniformi, garantendo colori intensi e realistici anche nelle transizioni più delicate. L'esclusiva tecnologia Ambiglow amplia la percezione dello schermo proiettando un'illuminazione dinamica sul retro del monitor. Infine Philips integra la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free, che riducono rispettivamente l'emissione di luce blu e lo sfarfallio.