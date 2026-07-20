Il dissipatore Corsair Nautilus migliora il raffreddamento del tuo PC: in offerta al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dissipatore del Corsair Nautilus: l'offerta prevede uno sconto in formato XL del 60% per un costo totale e finale di 59,90€ (minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dal banner qui sotto: Il dissipatore Corsair Nautilus è una soluzione pensata per chi desidera mantenere la propria CPU sempre efficiente. Grazie al sistema di raffreddamento a liquido, permette al processore di lavorare al massimo delle sue capacità, riducendo il rischio di temperature elevate anche durante le sessioni più impegnative..
Ulteriori dettagli sul dissipatore
Uno degli elementi distintivi è lo schermo LCD personalizzabile, che aggiunge un tocco estetico al sistema permettendo di rendere più originale la configurazione del PC. La pompa ad alta efficienza garantisce una circolazione costante del refrigerante mantenendo il rumore molto contenuto, con un livello operativo di circa 20 dBA.
La piastra di raffreddamento con superficie leggermente convessa migliora il contatto con il processore, favorendo una migliore dissipazione del calore. Inoltre, la pasta termica già applicata semplifica l'installazione e consente un montaggio più rapido.
Il dissipatore utilizza le ventole Corsair RS120, progettate per offrire un flusso d'aria potente e una pressione statica elevata, ideale per attraversare efficacemente il radiatore. La tecnologia AirGuide e i cuscinetti magnetici a cupola contribuiscono a ottenere un raffreddamento stabile.