La smart TV Samsung Crystal UHD è in promozione: 4K, 65", HDR 10+ e funzionalità gaming, risparmia con il codice sconto

La Samsung 65" Crystal UHD U8000F (2025) è una Smart TV moderna pensata per offrire un'esperienza visiva di alto livello e funzionalità intelligenti avanzate. Grazie al potente Processore Crystal 4K , garantisce immagini nitide, colori realistici e un efficace upscaling che migliora la qualità di qualsiasi contenuto fino alla risoluzione Ultra HD .

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione sulla smart TV Samsung Crystal UHD che viene messa in offerta grazie all'applicazione del codice sconto MULTI60 (o, in alternativa, ITAR60) dal valore di 60€ che fa calare il costo del televisore fino a 540,30€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli sul televisore

Il display LED da 65 pollici (165 cm) con risoluzione 3840 x 2160 pixel assicura immagini dettagliate e brillanti. Le tecnologie HDR10+ e HLG, insieme al contrasto ottimizzato e alla funzione UHD Dimming, contribuiscono a una resa visiva più profonda e coinvolgente. Il design MetalStream, elegante e con cornici ultrasottili in metallo, si adatta perfettamente a ogni ambiente domestico.

Il sistema operativo One UI Tizen offre un accesso rapido alle app, controllo intelligente tramite intelligenza artificiale e aggiornamenti garantiti per 7 anni, oltre alla protezione assicurata da Samsung Knox Security. Con Samsung TV Plus è possibile accedere a numerosi canali gratuiti.

Per il gaming, il Gaming Hub, il supporto VRR, ALLM e Motion Xcelerator assicurano fluidità e reattività. L'audio è migliorato da OTS Lite, Adaptive Sound e Q-Symphony.