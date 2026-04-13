POCO F7 Pro è in offerta su AliExpress: sfrutta il coupon sconto e risparmia sullo smartphone

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del POCO F7 Pro che viene messo in offerta grazie all'applicazione di un codice sconto dal valore di 45€ (MULTI45 o, in alternativa, ITAR45), costo finale d'acquisto di 364,22€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
POCO F7 Pro è uno smartphone progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza d'uso completa in ogni situazione. Equipaggiato con sistema operativo Android, garantisce fluidità, aggiornamenti recenti e numerose funzionalità avanzate. La certificazione IP68 lo rende resistente ad acqua e polvere, ideale per l'utilizzo quotidiano anche in condizioni difficili.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Il design è classico ed elegante, con uno spessore contenuto di soli 8,1 mm che lo rende comodo da impugnare. Il display da 6,67 pollici offre una risoluzione di 1440 x 3200 pixel e utilizza tecnologia OLED con supporto a 68 miliardi di colori, refresh rate a 120Hz, Dolby Vision e HDR10+.
Dal punto di vista hardware, il dispositivo monta un potente processore Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM, garantendo velocità e multitasking senza compromessi. La batteria da 6000 mAh offre un'ottima autonomia. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.6 e una frontale da 20 MP.