POCO F7 Pro è in offerta su AliExpress: sfrutta il coupon sconto e risparmia sullo smartphone

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del POCO F7 Pro che viene messo in offerta grazie all'applicazione di un codice sconto dal valore di 45€ (MULTI45 o, in alternativa, ITAR45), costo finale d'acquisto di 364,22€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

POCO F7 Pro è uno smartphone progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza d'uso completa in ogni situazione. Equipaggiato con sistema operativo Android, garantisce fluidità, aggiornamenti recenti e numerose funzionalità avanzate. La certificazione IP68 lo rende resistente ad acqua e polvere, ideale per l'utilizzo quotidiano anche in condizioni difficili.