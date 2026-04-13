Mouse e cuffie Razer di nuovo in offerta su AliExpress: ecco i codici per risparmiare ulteriormente

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Se cerchi nuovi mouse o cuffie, i prodotti targati Razer sono disponibili su AliExpress a prezzi scontati. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Gameplay fluidi e immersivi

Il mouse Razer Basilisk V3 costa attualmente 52,99 €. Assicurati di utilizzare i codici MULTI7 o ITAR07 per risparmiare altri 7 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Questo mouse ha 11 pulsanti programmabili per configurazioni illimitate, rotella inclinabile Razer HyperScroll, un design ergonomico e il sensore ottico Razer Focus+ da 26K DPI.

Razer Basilisk V3

Inoltre, è disponibile il mouse wireless Razer Naga V2 HyperSpeed a 117,99 €. Usa i codici MULTI15 o ITAR15 per risparmiare altri 15 €. Puoi acquistarlo aprendo questo link. Questo mouse presenta ben 19 pulsanti programmabili e sensore ottico 30K.

In alternativa, puoi acquistare il mouse Razer Viper V2 Pro a 95,99 €. Usa i codici MULTI10 o ITAR10 per risparmiare altri 10 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Questo mouse ha un design ultraleggero da 58 g, sensore ottico 30K Razer Focus Pro e fino a 80 ore di autonomia.

Razer Viper V2 Pro

Se invece cerchi nuove cuffie cablate, le BlackShark V2 X compatibili con le principali console, costa 50,39 €. Usa i codici MULTI7 o ITAR07 per risparmiare altri 7 €. Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, se sei interessato. Queste cuffie hanno dei driver Razer TriForce da 50 mm, un microfono cardioide HyperClear e la cancellazione passiva del rumore.