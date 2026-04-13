La console Nintendo Switch Lite è in offerta su AliExpress per un periodo limitato

Se vuoi giocare in totale comodità ovunque tu voglia, ma non vuoi acquistare le console più recenti e costose, Nintendo Switch Lite è su AliExpress a 195,31 €. Con i codici MULTI20 o ITAR20 potrai risparmiare altri 20 €. Per correttezza ti informiamo che il prezzo è più alto dell'ultima offerta che ti abbiamo proposto. Se sei interessato ugualmente, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Una console compatta per il gaming portatile
Se cerchi una console perfetta per giocare ai tuoi titoli preferiti ovunque tu voglia, pratica e compatta, e non hai troppe esigenze, questo prodotto è ideale. Potrai portarla con te, essendo leggera e poco ingombrante, ma potrai anche giocare in compagnia grazie al multiplayer online o wireless locale. Tieni a mente che non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare come per le altre versioni.
Chiaramente le prestazioni differiscono dalle console più recenti, ma nel complesso potrai goderti ogni titolo senza troppi problemi o limitazioni. Ricordiamo che i prezzi potrebbero subire variazioni, quindi la console potrebbe costare ancora meno dopo la stesura di questo articolo (lo aggiorneremo prontamente).