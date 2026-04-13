I controller GameSir sono di nuovo in sconto su AliExpress: ecco tutti i codici per risparmiare ulteriormente

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Le offerte di primavera continuano su AliExpress e stavolta ci propongono i controller GameSir a prezzi scontati. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

I controller GameSir in sconto

Il controller wireless Nova Lite costa 22,19 € e con i codici MULTI2 o ITAR02 risparmierai altri 2 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Questo controller offre movimenti precisi e un'autonomia di 10 ore con una singola carica (la ricarica completa richiede due ore). Troviamo inoltre il pulsante M multifunzione per regolare l'intensità delle vibrazioni e la disposizione dei pulsanti ABXY.

GameSir Nova Lite

Passiamo al G7 Pro per PC e console Xbox, disponibile a 84,60 €, ma con i codici MULTI10 o ITAR10 risparmierai altri 10 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo a questo link. Questo controller ha una batteria da 1200 mAh per offrirti un'esperienza prolungata senza interruzioni.