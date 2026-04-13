Nuove offerte di primavera per i controller 8BitDo: risparmia con i nostri codici

I controller 8BitDo sono tra i prodotti più apprezzati dagli utenti e sono di nuovo in sconto su AliExpress. Le offerte sono valide dal 13 al 19 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Controller affidabili ed economici
Come sempre, partiamo dal controller 8BitDo Ultimate 2C per PC, disponibile a 27,79 €, ma con i codici MULTI2 o ITAR02 potrai risparmiare altri 2 €. Sono disponibili diverse colorazioni tra cui scegliere, quindi assicurati di selezionare manualmente la tua preferita. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Anche stavolta è disponibile la variante per Nintendo Switch a 31,69 €. Assicurati di usare i codici MULTI4 o ITAR04 per risparmiare altri 4 €. Puoi acquistare il controller aprendo direttamente questo link.
Se invece cerchi un prodotto più particolare, la versione 8BitDo Ultimate 2 per PC e Android dedicata a Honkai: Star Rail costa 70,99 €, ma con i codici MULTI7 e ITAR07 risparmierai altri 7 €. Si tratta di un prodotto con licenza ufficiale, disponibile direttamente a questo link.
Anche stavolta troviamo il piccolo controller Zero 2, compatibile con PC, Android e Nintendo Switch, al costo di 17,89 €. Usa i codici MULTI2 o ITAR02 per risparmiare altri 2 €. Si tratta di un controller davvero piccolo e particolare; se sei interessato, puoi acquistarlo a questo link.
Infine, per i più nostalgici, è disponibile il controller SN30 Pro a 42,99 €, ma con i codici MULTI4 o ITAR04 risparmierai altri 4 €. Si tratta dell'opzione perfetta per chi è alla ricerca di un prodotto dallo stile retrò. Puoi acquistarlo tramite questo link.