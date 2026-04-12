Un ex dirigente Xbox si pente di non aver assicurato la pubblicazione di Final Fantasy sulle console Microsoft

Fries è stato il vice presidente della pubblicazione durante la prima generazione di console di Microsoft e ha aiutato nell'acquisizione di studi come Bungie e Rare, oltre ad aver creato collaborazioni per esclusive console con sviluppatori esterni .

Un ex dirigente di Xbox , Ed Fries, ha raccontato che la primissima Xbox era considerata interessante dagli editori giapponesi , ma che molti di loro temevano che "Sony avrebbe potuto punirli", se avessero supportato Microsoft in modo troppo ampio.

Le parole dell'ex Xbox

In una intervista con Expansion Pass, a Fries è stato chiesto se ci sono dei giochi che non è riuscito a portare su Xbox e se ne è dispiaciuto. La risposta è stata la serie di Final Fantasy.

"Con alcuni di loro siamo riusciti a stringere accordi, con altri no", ha ricordato Fries. "Xbox è riuscita a concludere alcuni affari con Square dopo che me ne sono andato, ma è sempre stata una discussione difficile perché volevano che Sony avesse concorrenza, ma non potevano essere troppo espliciti nel loro supporto a Xbox. Non potevano rendere troppo evidente che stessero sostenendo Xbox".

Questo pensiero, secondo Fries, era presente anche nelle menti di altri grandi compagnie, come Tecmo che ha pubblicato Dead or Alive 3 e Dead or Alive 4 esclusivamente sulle console Xbox. "Lo hanno fatto un po' per punzecchiare Sony, perché volevano che Sony avesse dei concorrenti, dato che altrimenti si finisce nel monopolio; e i monopoli, lo sai, fanno semplicemente quello che vogliono."

Il timore, secondo Fries, era che Sony avrebbe "potuto punirli se avesse voluto", ad esempio non mandare kit di sviluppo o non promuovendo i loro giochi. Ancora oggi certi editori videoludici tendono a dare la priorità a Sony, come ha fatto Square Enix con le esclusive temporali di Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 16, ma nel complesso il mercato è molto più multipiattaforma di un tempo.