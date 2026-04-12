GTA 6, un cantautore ha svelato di aver collaborato con Rockstar Games

Il video di Need a Little Time Off for Bad Behavior

Nel video YouTube qui sotto potete ascoltare la canzone, che è stata pubblicata nel 1985 da Hank Williams Jr. nell'album Five-O. La canzone ebbe un grande successo e ottenere il primo posto nella classifica dei singoli più ascoltati negli USA.

Considerando che parliamo di 41 anni fa, la maggior parte dei giocatori di GTA 6 non l'avrà mai sentita, ma chi era in circolazione negli anni '80 o è appassionato di musica country potrebbe conoscerla e ricevere una bella sorpresa trovandola nel gioco.

Va detto però che non abbiamo conferme che la canzone sia in GTA 6, in quanto potrebbe essere semplicemente stata scelta per un nuovo trailer e basta. Inoltre, c'è sempre la possibilità che Keel abbia mentito (non sarebbe la prima volta che accade), considerando poi che probabilmente questa dichiarazione sarebbe contro un classico accordo di non divulgazione tra Rockstar Games e gli autori di Need a Little Time Off for Bad Behavior.

Segnaliamo infine che gli autori di GTA 6 hanno speso €2,4 miliardi dal 2019, solo in stipendi degli sviluppatori.