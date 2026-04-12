Marvel Rivals non vuole essere solo uno sparatutto, ma "un'esperienza da anime in movimento"

Marvel Rivals è un amato sparatutto online che ci permette di vestire i panni di eroi e cattivi del mondo Marvel. Potrebbe però essere più di questo?

Le parole del creative director di Marvel Rivals

Chen ha recentemente affermato ai microfoni di FRVR: "Il nostro obiettivo è passare dall'essere 'un semplice sparatutto' a un'esperienza Marvel completa da 'anime in movimento'."

Cosa voglia dire esattamente, non lo sappiamo. Se vogliamo rendere il discorso più pratico, dobbiamo rivolgerci ad altre informazioni condivise da Chen, il quale ha spiegato che Marvel Rivals "si sta muovendo oltre il PvP 6 vs 6" e quindi punterà maggiormente su "nuove modalità PvE" e l'evento tie-in "Path to Doomsday", che proporrà cinque aggiornamenti collegati al Marvel Cinematic Universe ispirati alla Saga delle Gemme dell'Infinito, con tanto di nuove modalità di gioco e contenuti a tema, che si collegheranno ad Avengers: Doomsday, in arrivo a dicembre 2026.

Il PvE non è comunque una novità per Marvel Rivals, visto che con l'evento di Halloween dello scorso anno ha proposto Marvel Zombies.

Segnaliamo infine che Marvel Rivals ha creato un "Protocollo di Compensazione delle Vittime" per le sconfitte ingiuste.