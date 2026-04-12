Famitsu ha pubblicato le nuove recensioni e Ereban: Shadow Legacy piace molto

Sono ora disponibili le nuove recensioni di Famitsu , la famosa testata giapponese che ogni settimana pubblica nuove recensioni e ci permette di avere un'idea di quale sia l'opinione dei critici nipponici sui giochi più recenti (e alle volte alcuni un po' più vecchi ma recuperati con ritardo).

I voti di Famitsu

Ecco i giochi recensiti e i voti assegnati, con il totale tra parentesi:

Ereban: Shadow Legacy - 9 / 9 / 8 / 8 [36 / 40]

Opus Magnum: Complete Edition - 7 / 8 / 7 / 7 [29 / 40]

Pilo and the Holobook - 7 / 8 / 7 / 7 [29 / 40]

Incantation - 8 / 7 / 6 / 7 [28 / 40]

Sp(L/R)ite - 5 / 7 / 6 / 6 [24 / 40]

Ereban: Shadow Legacy è un gioco di piattaforme e furtività ad ambientazione sci-fi, che ha recensioni positive anche su Steam. Opus Magnum: Complete Edition, da poco pubblicato per Nintendo Switch ma da anni disponibile nella versione base anche su PC, è invece un gioco di logica e automazione nel quale creare pozioni e veleni.

Pilo and the Holobook è un gioco d'avventura e esplorazione per tutte le età dal taglio colorato che ci mette nei panni di una sorta di volpe antropomorfa. Incantation è un horror psicologico in prima persona di produzione cinese. Infine, Sp(L/R)ite è una avventura nella quale dobbiamo scappare da una serie di strane stanze fluttuanti.

Diteci, siete interessati ad alcuni di questi titoli?