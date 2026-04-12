Famitsu ha pubblicato le nuove recensioni e Ereban: Shadow Legacy piace molto

Sono ora disponibili le nuove recensioni di Famitsu, la famosa testata giapponese che ogni settimana pubblica nuove recensioni e ci permette di avere un'idea di quale sia l'opinione dei critici nipponici sui giochi più recenti (e alle volte alcuni un po' più vecchi ma recuperati con ritardo).
Prima di passare ai voti, come sempre, vi ricordiamo come funzionano le recensioni di Famitsu: quattro persone diverse realizzano quattro recensioni e assegnano un voto da uno a dieci, per un massimo di quaranta punti, per mostrare opinioni differenti.
I voti di Famitsu
Ecco i giochi recensiti e i voti assegnati, con il totale tra parentesi:
- Ereban: Shadow Legacy - 9 / 9 / 8 / 8 [36 / 40]
- Opus Magnum: Complete Edition - 7 / 8 / 7 / 7 [29 / 40]
- Pilo and the Holobook - 7 / 8 / 7 / 7 [29 / 40]
- Incantation - 8 / 7 / 6 / 7 [28 / 40]
- Sp(L/R)ite - 5 / 7 / 6 / 6 [24 / 40]
Ereban: Shadow Legacy è un gioco di piattaforme e furtività ad ambientazione sci-fi, che ha recensioni positive anche su Steam. Opus Magnum: Complete Edition, da poco pubblicato per Nintendo Switch ma da anni disponibile nella versione base anche su PC, è invece un gioco di logica e automazione nel quale creare pozioni e veleni.
Pilo and the Holobook è un gioco d'avventura e esplorazione per tutte le età dal taglio colorato che ci mette nei panni di una sorta di volpe antropomorfa. Incantation è un horror psicologico in prima persona di produzione cinese. Infine, Sp(L/R)ite è una avventura nella quale dobbiamo scappare da una serie di strane stanze fluttuanti.
Diteci, siete interessati ad alcuni di questi titoli?