Il miglior emulatore di PS3 ha risolto un altro problema: la lettura delle ISO criptate

Il celebre emulatore per PlayStation 3, RPCS3, ha appena ricevuto un importante aggiornamento che farà la gioia degli appassionati interessati a rivivere i grandi classici della console su PC. Secondo quanto spiegato dal team di sviluppo, il software è ora in grado di supportare nativamente i file ISO criptati, andando a eliminare uno dei passaggi più lenti in fase di configurazione.