Scontro sulla privacy: Elon Musk attacca WhatsApp e la piattaforma risponde alle accuse definendole false

Un acceso confronto pubblico sulla privacy digitale si è recentemente consumato sulla piattaforma X, coinvolgendo figure e aziende di primo piano nel settore tecnologico. Protagonista della vicenda è Elon Musk, che ha espresso forti dubbi sull'affidabilità di WhatsApp, sostenendo che "non ci si può fidare" del servizio.
Le dichiarazioni di Musk si basano su una class action che accusa la piattaforma di Meta di aver consentito, senza consenso, a dipendenti e soggetti terzi di accedere ai messaggi privati degli utenti. Un'accusa grave, che se confermata metterebbe in discussione uno dei pilastri della comunicazione digitale moderna: la riservatezza delle conversazioni.
Elon Musk, per rafforzare la sua posizione contro WhatsApp, ha citato anche Pavel Durov
A rafforzare la sua posizione, Musk ha citato Pavel Durov, il quale ha più volte criticato la sicurezza della crittografia end-to-end utilizzata da WhatsApp. Contestualmente, l'imprenditore ha promosso la propria alternativa, X Chat, presentandola come una soluzione che garantisce una "vera privacy" agli utenti.
La replica di WhatsApp non si è fatta attendere. Attraverso il proprio account ufficiale su X, la piattaforma ha definito le accuse "categoricamente false e assurde", ribadendo che da oltre un decennio utilizza il protocollo Signal Protocol per proteggere le comunicazioni.
Secondo WhatsApp, questo sistema assicura che solo mittente e destinatario possano leggere i messaggi, escludendo qualsiasi accesso da parte di terzi, inclusa la stessa azienda.
WhatsApp, Elon Musk e le crescenti tensioni del settore
Questo scontro si inserisce in un contesto più ampio di tensioni tra Musk e altre realtà tecnologiche. Negli ultimi tempi, infatti, il fondatore di Tesla ha intensificato le sue azioni legali contro OpenAI, cercando la rimozione di Sam Altman dai suoi incarichi.
Parallelamente, ha espresso preoccupazioni anche nei confronti di Anthropic, evocando possibili scenari negativi legati ai nuovi modelli di intelligenza artificiale.
Il dibattito sulla privacy delle comunicazioni resta quindi più acceso che mai, alimentato da interessi economici, rivalità tecnologiche e timori legati alla sicurezza dei dati. Che cosa ne pensate? Da che parte vi schierate? Fatecelo sapere.