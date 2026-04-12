Scontro sulla privacy: Elon Musk attacca WhatsApp e la piattaforma risponde alle accuse definendole false

Le dichiarazioni di Musk si basano su una class action che accusa la piattaforma di Meta di aver consentito, senza consenso, a dipendenti e soggetti terzi di accedere ai messaggi privati degli utenti. Un'accusa grave, che se confermata metterebbe in discussione uno dei pilastri della comunicazione digitale moderna: la riservatezza delle conversazioni .

Un acceso confronto pubblico sulla privacy digitale si è recentemente consumato sulla piattaforma X, coinvolgendo figure e aziende di primo piano nel settore tecnologico. Protagonista della vicenda è Elon Musk , che ha espresso forti dubbi sull'affidabilità di WhatsApp , sostenendo che "non ci si può fidare" del servizio.

Elon Musk, per rafforzare la sua posizione contro WhatsApp, ha citato anche Pavel Durov

A rafforzare la sua posizione, Musk ha citato Pavel Durov, il quale ha più volte criticato la sicurezza della crittografia end-to-end utilizzata da WhatsApp. Contestualmente, l'imprenditore ha promosso la propria alternativa, X Chat, presentandola come una soluzione che garantisce una "vera privacy" agli utenti.

La replica di WhatsApp non si è fatta attendere. Attraverso il proprio account ufficiale su X, la piattaforma ha definito le accuse "categoricamente false e assurde", ribadendo che da oltre un decennio utilizza il protocollo Signal Protocol per proteggere le comunicazioni.

Secondo WhatsApp, questo sistema assicura che solo mittente e destinatario possano leggere i messaggi, escludendo qualsiasi accesso da parte di terzi, inclusa la stessa azienda.