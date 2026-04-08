WhatsApp è ora disponibile su CarPlay: ecco cosa si può gestire direttamente dal cruscotto

WhatsApp compie un passo atteso da tempo e introduce un' app nativa compatibile con Apple CarPlay . Dopo una fase iniziale di test, la funzionalità è ora disponibile in versione stabile per gli utenti iPhone. L'integrazione punta a semplificare l'accesso a messaggi e chiamate durante la guida, riducendo la dipendenza dai comandi vocali e migliorando l'interazione direttamente dal display dell'auto.

L'app WhatsApp per CarPlay

Prima dell'app, l'utilizzo di WhatsApp su CarPlay era limitato all'assistente vocale Siri. Questo approccio si è spesso rivelato poco affidabile, con errori nell'interpretazione dei messaggi e assenza di una panoramica visiva delle conversazioni. La mancanza di un'interfaccia dedicata rendeva più complessa la gestione delle comunicazioni durante la guida.

L'interfaccia CarPlay su iPhone

Come già visto nella beta, la nuova app introduce una struttura a tre sezioni, pensata per mantenere l'attenzione sulla strada. La prima consente di consultare le chat recenti, ma senza permettere l'apertura completa delle conversazioni. Una scelta progettuale che limita le distrazioni, lasciando visibili solo le informazioni essenziali.

La seconda sezione è dedicata alla cronologia delle chiamate, con un elenco ordinato di quelle in entrata, in uscita e perse. I contatti vengono mostrati con nome e orario, rendendo più semplice individuare le comunicazioni recenti e richiamare rapidamente.

La terza area raccoglie i contatti preferiti, sincronizzati automaticamente con quelli salvati sull'iPhone. In questo modo è possibile avviare chiamate o inviare messaggi con pochi tocchi, senza dover scorrere l'intera rubrica.

L'app mantiene inoltre le caratteristiche di sicurezza già presenti su smartphone, inclusa la crittografia end-to-end per messaggi e chiamate. Una continuità che garantisce lo stesso livello di protezione anche nell'utilizzo in auto. L'arrivo di WhatsApp su CarPlay segna quindi un cambiamento concreto nell'uso delle app di messaggistica durante la guida, con un passaggio da interazioni vocali limitate a un'esperienza più strutturata e controllata.